Tálibán prohlásil, že kontroluje okolo 90 % hranic Afghánistánu

„Hranice Afghánistánu s Tádžikistánem, Uzbekistánem, Íránem a dalších okolo 90 % hranic je pod naší kontrolou,“ řekl Mudžahed.„Hranice s Turkmenistánem a hranice s Íránem a Pákistánem (kromě několika malých částí) jsou také zcela pod naší kontrolou… Hranice Tádžikistánu se zcela nachází pod naší kontrolou od Badachšanu do Tacharu a Kanduru. Velká část hranice Afghánistánu s Uzbekistánem se také nachází pod kontrolou Tálibánu,“ prohlásil představitel Tálibán s tím, že na hranici s Uzbekistánem se ještě nachází kus území, jenž zůstává pod kontrolou Kábulu.TureckoMudžahed také prohlásil, že Tálibán nedovolí, aby Turecko přivedlo svá vojska na území Afghánistánu.„Pozici Turecka jsme již odmítli a prohlásili jsme, že po odchodu USA z Afghánistánu nedovolíme jiným zahraničním silám zůstávat v zemi pod jakoukoli záminkou. Jsme proti rozhodnutí Turecka… Jestli pomáhá progresu na jednáních a může zlepšit situaci v Afghánistánu, tak to vítáme, ale nedovolíme, aby se nacházelo (Turecko) v Afghánistánu,“ uvedl.Kromě toho představitel Tálibánu prohlásil, že hnutí nedopustí, aby na území země došlo k aktivizaci Islámského státu (v Rusku zakázán) na území Afghánistánu.„Ujišťujeme vás, že nedovolíme Islámskému státu aktivizovat se v zemi, v oblastech, které se nacházejí pod naší kontrolou. Co se týče přítomnosti ozbrojenců z jiných zemí, tak to zcela odmítám. Ozbrojenci ze Střední Asie a Číny v zemi nejsou. Ujišťujeme, že my… zabráníme jejich průniku do země,“ prohlásil Mudžahed.Úprk AmeričanůNáhlé stahování amerických vojsk z Afghánistánu, k němuž došlo před několika týdny, přispělo k destabilizaci situace v republice, kde radikální hnutí Tálibán zahájilo ofenzivu proti vládním silám a obsadilo řadu okresů a příhraničních oblastí. Představitelé hnutí již dali jasně najevo, že preferují zřízení „silného a nezávislého islámského systému“ při zachování územní celistvosti.K rychlému odchodu Američanů z Afghánistánu se vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten v závěru minulého týdne označil odchod USA ze země za „selhání mise“.„Američané odešli, jak potvrdil prezident Biden, protože považovali svoji misi za splněnou. Samozřejmě se snažil vykreslit situaci v maximálně pozitivních barvách, ale všichni chápou, že mise selhala. Tento fakt se otevřeně přiznává, včetně samotných Spojených států,“ uvedl tehdy Lavrov.Kromě toho šéf ruské diplomacie poznamenal, že Moskva je připravena spolupracovat s Washingtonem a Pekingem při regulaci situace v zemi. Dosahovat těchto cílů je zapotřebí politickými prostředky, součástí dialogu by měli být také představitelé tálibů.V Afghánistánu probíhá konfrontace vládních sil s bojovníky Tálibánu, kteří se zmocnili velkých území na venkově a zahájili ofenzívu na velká města. Nestabilita v Afghánistánu roste na pozadí slibů americké administrativy ukončit do 11. září stažení vojsk z této země. V roce 2020 podepsali Washington a představitelé Tálibánu v Dauhá mírovou dohodu, první za více než 18 let války. Předpokládá stažení cizích vojsk z Afghánistánu v průběhu 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně zajatců.

