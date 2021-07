https://cz.sputniknews.com/20210722/uz-se-vi-kteri-sportovci-budou-na-zahajeni-olympijskych-her-nest-ceskou-vlajku-15233797.html

Už se ví, kteří sportovci budou na zahájení olympijských her nést českou vlajku

Už se ví, kteří sportovci budou na zahájení olympijských her nést českou vlajku

Podobně jako většina výprav má i Česko prvně za vlajkonoše muže a ženu. Umožnilo to nové pravidlo Mezinárodního olympijského výboru podporující genderovou... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

česko

tým

olympijské hry

vlajka

česká republika

Obyčejně na letních hrách nesli českou vlajku převážně muži, jedinou letní vlajkonoškou byla v Pekingu 2008 vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová, na zimních olympiádách ale v poslední době častěji vedly ženy, z posledních čtyř her tak třikrát.Před pěti lety v Riu de Janeiro nesl českou vlajku judista a pak olympijský šampion Lukáš Krpálek.Let do Tokia a covidV českém olympijském týmu se po pátečním charterovém letu do Tokia objevil pozitivní test na koronavirus. Prvním nakaženým člověkem v české olympijské výpravě byl lékař tenistů a člen realizačního týmu Vlastimil Voráček, nebyl naočkován a měl pozitivní test na covid hned po přistání na letišti v Tokiu. V následujících dnech neprošli testy další pasažéři: plážový volejbalista Ondřej Perušič, volejbalový trenér Simon Nausch, stolní tenista Pavel Širuček a včera i plážová volejbalistka Markéta Nausch-Sluková.ČOV zároveň potvrdil, že pasažéři vládního speciálu během letu z většiny nedodržovali epidemická opatření. Anonymní zdroj informoval, že naprostá většina členů výpravy si po nástupu do letadla sundala roušky a respirátory.Zároveň zahájí vyšetřování komise vedená předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, ve které bude i místopředseda Filip Šuman.Olympijské hry 2020 začnou v pátek, ale obavy z nebezpečí šíření koronaviru rostou. Na jaře se v Japonsku objevila druhá velká vlna, která dosáhla vrcholu v dubnu a květnu, kdy se denně objevilo téměř 6 000 nových případů. V červnu začal počet případů klesat, ale v posledních týdnech se zvýšil, což vyvolalo obavy, že příjezd týmů z více než 200 zemí by mohl pandemický stav kriticky zhoršit.

Kraken007 ponesou tak akorát trenky.. Než začne olympiáda všichni onemocní kovidem :D:D 0

1

