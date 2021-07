https://cz.sputniknews.com/20210722/wuchansky-institut-virologie-oznamil-ze-nevytvarel-koronavirus-15225109.html

Wuchanský institut virologie oznámil, že nevytvářel koronavirus

Wuchanský institut virologie oznámil, že nevytvářel koronavirus

Wuchanský institut virologie nikdy nesyntetizoval, uměle nevytvářel a nedopustil únik koronaviru, oznámil ředitel Wuchanské národní laboratoře biologické... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Od začátku vypuknutí koronaviru ve Wu-chanu na konci prosince 2019 se v médiích opakovaně objevovaly různé verze, že covid-19 mohl uniknout z laboratoře Wuchanského institutu virologie. Experti Světové zdravotnické organizace v březnu letošního roku navštívili tuto instituci, včetně maximálně izolované laboratoře BSL-4, se kterou jsou spojeny fámy o úniku viru nebo jeho možném umělém původu.Zdůraznil také, že neexistuje žádný důkaz, který by potvrdil umělý původ viru nebo jeho únik z laboratoře.Hlavní cíl boje proti koronaviruGenerální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na 138. zasedání Mezinárodního olympijského výboru řekl, že by se na světě mohl objevit nový kmen koronaviru, který by byl ještě nebezpečnější než jeho delta varianta.Šéf Světové zdravotnické organizace během svého projevu hovořil také o hlavním cíli WHO v boji proti covidu-19. Zdůraznil, že cílem je, aby do září 2022 bylo proočkováno 70 % všech zemí světa.Podle Gebreyesuse lze pandemii zvládnout, ale k ukončení problému bude zapotřebí 11 miliard dávek preventivních léků.

