https://cz.sputniknews.com/20210723/americka-dietolozka-prozradila-tri-zpusoby-zbaveni-se-paleni-zahy-15231807.html

Americká dietoložka prozradila tři způsoby zbavení se pálení žáhy

Americká dietoložka prozradila tři způsoby zbavení se pálení žáhy

Pravidelné pálení žáhy je často následkem nesprávného stravování. Americká odbornice na výživu Vicky Petersenová prozradila dodatečné faktory vzniku pálení... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T06:54+0200

2021-07-23T06:54+0200

2021-07-23T06:54+0200

zdraví

dieta

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/13032764_0:43:3073:1771_1920x0_80_0_0_d8ccb3b31ddf17a721f58b30e5cf9682.jpg

Příčinou pálení žáhy může být nadváha a každodenní konzumace velkého množství tuků. Pálení žáhy může vyprovokovat také kouření a stres. Jedním z následků choroby může být nespavost, proto odbornice poradila konzumaci před uléháním k spánku lehké stravy, aby pálení žáhy nevzniklo.Nadbytek kofeinu v těle také hrozí pálením žáhy. Může rovněž vzniknout kvůli kýle v jícnu.Lékařka navrhla tři účinné způsoby, jak se zbavit těchto nepříjemných pocitů. Je to pomalá konzumace jídla a důkladné přežvykování, neuléhání ke spánku hned po jídle a sportování nalačno.„Přeplnění žaludku může způsobit křeče a být příčinou pálení žáhy. Snažte se jíst pomaleji, věnovat víc času přežvykování. Po konzumaci jídla zůstaňte ve vertikální poloze. Když si lehnete, může to zabránit účinnému přemístění obsahu žaludku do střev,“ cituje lékařku Digital Journal.Petersenová dodala, že po jídle je třeba vyčkat půlhodiny nebo hodinu, než začnete sportovat. Zdůraznila, že toto pravidlo neplatí pro případ neintenzivních tělesných aktivit, například procházky.

https://cz.sputniknews.com/20210722/lakaji-vas-detoxikacni-diety-dietolozka-vi-co-to-udela-s-vasim-telem-15221910.html

vaclav kalousek První ranní myšlenky hypochondrického buzeranta, jsou psychologicky velmi zajímavé 🐷🤡🐔🍌. 1

Červenáček Pálení žáhy je z překyselení organismu. Nebezpečné pro vznik rakoviny. Tedy velmi žádoucí u psychopatů, maniodepresivistů, trollů, sebestředných egoistů... všech bez antropomorfizace. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dieta, potraviny