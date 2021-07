https://cz.sputniknews.com/20210723/americky-senator-plynovodu-nord-stream-2-slibil-damokluv-mec-15236382.html

Americký senátor plynovodu Nord Stream 2 slíbil Damoklův meč

Prezident Spojených států amerických Joe Biden a jeho administrativa kapitulovali před Ruskem v otázce plynovodu Nord Stream 2, ale další americký lídr nad ním... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

svět

nord stream 2

plynovod

usa

rusko

Srovnal pozici současné administrativy ohledně plynovodu Nord Stream 2 s rozhodnutím prezidenta Jimmy Cartera předat kontrolu nad Panamským průplavem. „Jestli to tak půjde i dále, dopadne to stejně jako s Jimmym Carterem, který odevzdal Panamský průplav. I po pěti desetiletích to zůstává značnou ztrátou pro zahraničí politiku USA, protože prezident demokrat byl příliš slabý na to, aby hájil naše zájmy,“ uvedl Kruz.Slíbil také, že bude bránit jmenování dnešní administrativou navržených kandidátů na místo ministra zahraničí, dokud se pozice vedení strany ohledně plynovodu nezmění. Podle Kruze je názor natolik chybný, že se musí změnit o 180 stupňů.Panamský průplav byl na začátku minulého století budován americkým ministerstvem obrany, hlavními inženýry byli také Američané. Prezident Carter v roce 1977 předal kontrolu nad průplavem panamské vládě. Republikáni toto rozhodnutí tehdy kritizovali.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

Pavel MIŠÍK Tieto výkriky do tmy už nemá ani zmysel komentovať. V americkom parlamente je to jeden pomätenec väčší ako druhý 4

František Blatan Docela by mě zajímalo co je Tedovi po tom...USA není náš přítel, ani spojenc, nebo partner. Je to konkurent Evropy a podle toho se i chová. 2

usa

rusko

2021

