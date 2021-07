https://cz.sputniknews.com/20210723/dam-v-usa-harryho-a-meghan-k-soudu-abych-mohl-videt-vnoucata-rika-thomas-markle-15244049.html

Dám v USA Harryho a Meghan k soudu, abych mohl vidět vnoučata, říká Thomas Markle

Drama v královské rodině stále neutichá. V novém rozhovoru pro Fox News otec Meghan Markleové Thomas obvinil vévodu a vévodkyni ze Sussexu, že jsou „špatní... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Thomasův vztah s Meghan se před svatbou s princem Harrym zhoršil a od té doby spolu nemluvili. Sedmasedmdesátiletý muž se dosud nesetkal se svým vnukem Archiem nebo vnučkou Lilibet, která se narodila začátkem tohoto roku. Markle také požádal o pokřtění Lilibet s tím, že by nová královská dcera neměla být trestána za chování prince Harryho a Meghan: „Archie a Lili jsou malé děti. Toto není politika. Nejsou to pěšáci. Nejsou součástí hry.“Thomas také kritizoval rozhodnutí prince Harryho vydat v roce 2022 memoáry s Penguin Random House: „Harry už nemá co říct. Po třech sezeních s psychiatry a Oprah Winfreyovou nevím, co jiného k tomu dodat.“Podle tiskové zprávy Penguin Random House bude plánovaná kniha „intimními a upřímnými memoáry jedné z nejzajímavějších a nejvlivnějších světových osobností naší doby. Princ Harry se poprvé podělí o podrobný popis zážitků, dobrodružství, ztrát a životních lekcí, které mu pomohly zformovat se“.Když média požádala o komentář, mluvčí Buckinghamského paláce řekl: „K tomu se nechceme vyjadřovat.“Připomeňme, že Thomas poskytl bulvárnímu plátku fotografie v předvečer svatby Meghan a Harryho v roce 2018 a také zveřejnil její osobní dopis do médií. Kontroverze kolem zinscenovaných fotografií nakonec vedla k tomu, že Thomas odmítl vést Meghan k oltáři.Od té doby se Thomas dostal na několik skandálních titulků, od přiznání k užívání zakázaných drog až po obvinění vlastní dcery ze „zničení“ královské rodiny.

