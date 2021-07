https://cz.sputniknews.com/20210723/daniela-pestova-si-vyzkousela-sve-15-let-stare-obleceni-vysledek-jeji-fanousky-naprosto-ohromil-15239525.html

Daniela Peštová si vyzkoušela své 15 let staré oblečení. Výsledek její fanoušky naprosto ohromil

Peštová zveřejnila novou fotku, na které se ukázala ve svém starém oblečení, které nakombinovala s novými teniskami. A jaké reakce si vysloužila pod fotkou? Všichni její příznivci jí tento staronový outfit pochválili. „Moc vám to sluší, Danielko. Já v šatníku mám starší kousky, které je mi líto ještě vyhodit, ale už se do nich nevlezu, tak čekám, až zhubnu,“ odpověděla na Danielinu otázku její fanynka.„Samozřejmě mám. Je to i dobrý pocit, když je to takový nadčasový nezničitelný kousek, který prostě nevyhodíte a chráníte aspoň malým přičiněním naši planetu,“ reagovala další uživatelka.„Nejkrásnější žena na světě,“ nešetřil chválou další sledující. „Krásné boty,“ zmínila barevné tenisky ve svém komentáři jiná sledující. „Moc vám to sluší. Ano, mám, tyto klasické kousky oblečení se nikdy neztratí,“ zněl další komentář.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

