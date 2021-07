Demonstrace rozdělila slovenská politická hnutí. Padly ostré reakce a obvinění

https://cz.sputniknews.com/20210723/demonstrace-rozdelila-slovenska-politicka-hnuti-padly-ostre-reakce-a-obvineni-15241755.html

Dnes ráno se stovky protestujících sešly před vchodem do Národní rady slovenské republiky v Bratislavě. Protestující odmítají připravovanou novelu o očkování... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

„Vážím si každého občana, který vyjádří svůj názor legitimním způsobem,“ uvedl místopředseda Národní rady SR Juraj Blanár (Směr-SD). Příčinu protestu vidí v tom, že vláda vytváří dvě kategorie občanů – kategorii naočkovaných a nenaočkovaných. Zástupci hnutí ĽSNS a Směru-SD sdělili protestujícím, že novelu nepodpoří.Hnutí KDH ačkoliv chápe nespokojenost občanů, považuje za nepřijatelné, aby byla tato nespokojenost vyjádřena prostřednictvím porušení bezpečnostních pravidel a zastrašováním poslanců. Hnutí Spolu připouští právo občanů na demonstraci, ale pouze za podmínky dodržování pravidel. Dav, který se podle nich sešel před parlamentem, je agresivní, nerespektuje pravidla a je burcován nenávistí.Reakce KorčokaSlovenská média zveřejnila fotografie z demonstrací, na jednom ze snímků je zachycen předseda hnutí ĽSNS Marián Kotleba spolu s poslancem za Směr-SD Lubošem Blahou. Tento snímek neunikl pozornosti slovenského šéfa resortu diplomacie Ivana Korčoka. Ten na sociální síti ohledně zmíněné fotografie napsal:Na fotografii na svém Facebooku reagoval také slovenský ministr obrany Jaroslav Naď.„Když komunista fašistu potká…“ napsal Naď.Poslanec Blaha kritiku zaregistroval a promptně reagoval.Dále uvedl, že mluvil s protestujícími, podával jim ruku, když v tom na něj zvolal Marian Kotleba.„Něco na mě volal. Tak jsem k němu přišel a chytil ho za plece, že co se ptá, protože jsem neslyšel, byl tam velký hluk,“ píše dál Blaha. Kotleba se ho prý ptal, jak budou ve Směru hlasovat ohledně zákonu o zákazu vstupu do restaurací pro neočkované.„Odpovídám, že samozřejmě budeme proti. A že to dáme na ústavní soud. Lidi kolem jsem ujistil, že budeme za ně bojovat v parlamentu, jak umíme,“ dodal.Zásah policieDesítky policejních těžkooděnců začaly vytlačovat protestující od vchodu do parlamentu směrem ke schodům vedoucím k budově Národní rady. Demonstranti však odejít nehodlají a v protestu chtějí pokračovat a chtějí dokonce postavit stanový tábor. Na místě jsou teď desítky těžkooděnců a také antikonfliktní policejní tým.Před budovou Národní rady Slovenské republiky se dnes ráno sešly stovky nespokojených občanů. Protestují proti novele zákona, která při tvorbě protiepidemických opatření počítá s digitálními covid průkazy. Vládní návrh předpokládá, že Úřad veřejného zdravotnictví SR by při tvorbě protikoronavirových opatření měl přihlížet k digitálnímu covid průkazu. Ten by měl obsahovat informace, zda osoba byla naočkována, prodělal covid-19, nebo prošla testováním s negativním výsledkem.

