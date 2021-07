https://cz.sputniknews.com/20210723/financnik-vysvetlil-proc-jsou-zlate-casy-dolaru-secteny-15237306.html

Finančník vysvětlil, proč jsou „zlaté časy“ dolaru sečteny

Finančník vysvětlil, proč jsou „zlaté časy“ dolaru sečteny

Klíčovou světovou měnou zůstane dolar de facto ještě dlouho - je třeba si uvědomit, že takové operace jako v Rusku, kdy americká měna zcela zmizí z národního... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T18:40+0200

2021-07-23T18:40+0200

2021-07-23T18:40+0200

svět

juan

finance

měna

dolar

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/770/43/7704314_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_f567f2304427cba073e4122c63800bf3.jpg

Faktem podle odborníka zůstává, že dolar se postupně objevuje stále méně v obchodních transakcích mezi zeměmi - ty dávají přednost obchodním transakcím ve svých vlastních měnách.„Je třeba také poznamenat, že nástup eura a postupné posilování jüanu jako druhé až třetí světové měny v mezinárodních rezervách byly události, které vážně ovlivnily dominantní postavení dolaru,“ dodává.Jestliže dříve americká měna vlastně neměla konkurenci, protože obrat v librách, jenech, německých markách a jüanech byl poměrně malý, nyní situace umožňuje eurozóně a Číně počítat s tím, že v příštích 50 letech vytlačí dolar z prvního místa ve světovém obratu.Výrazným projevem této teze je podle finančníka obchodní válka USA s Čínou a Evropou, která v roce 2017 okamžitě oslabila kurz jüanu a eura vůči dolaru o 20 %.To je přímý důkaz toho, že se USA cítí ohroženy jinými státy a snaží se ze všech sil rozšířit svou dominanci. Dalším důkazem je růst dolaru vůči ostatním měnám v době krize, neboť právě v americké zúčtovací jednotce a amerických státních dluhopisech hledají obchodníci a investoři bezpečný přístav v době jakýchkoli významných změn ve světě, ať už se jedná o pandemii nebo hypoteční krizi v roce 2008.Snížení dolarových vkladůRuské ministerstvo financí podstatně změní strukturu Fondu národního bohatství. Sníží v něm úroveň dolaru do nuly, uvedl ministr financí Anton Siluanov na brífinku v rámci Petrohradského ekonomického fóra.Dolar bude nahrazen vklady v eurech, zlatem a čínským jüanem, jejich podíl vyroste o 5 %. Podíl eura tak bude činit 40 %, jüan bude mít 30 %, zlato 20 %, dále britská libra a japonský jen budou mít každý po 5 %. Podle slov ministra k tomu dojde v dohledné době – v průběhu jednoho měsíce.Prohlášení ruského ministra financí okomentoval tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. Zmínil, že proces dedolarizace je už nyní vidět prostým okem.Valutová struktura ruského Fondu národního bohatství se již měnila v únoru. Tehdy do ní byl zařazen jüan (15 %) a jen (5 %), přičemž dolarovou a eurovou část snížili ze 45 % na 35 %. To bylo provedeno pro zvýšení rentability a diverzifikaci investičních rizik.Kromě toho na konci minulého měsíce ruský prezident Vladimir Putin podepsal federální zákon, který umožňuje umístění prostředků Fondu do drahých kovů, v květnu potom vláda garantovala možnost vkládat prostředky do zlata.

https://cz.sputniknews.com/20210629/v-cine-zhodnotili-nasledky-ruskeho-odmitnuti-dolaru-14991933.html

❌➗➖➕ Země s bohatšími možnostmi mají vždycky lepší možnosti dělat lepší obchody, protože "žebráci" nemají co nabízet a mají existenční tlak dělat i blbé kšefty, kde prodělají. Což je i ten hlavní USraelský lychvářský princip protivníkům namozkovat USraelské ceny jako obchodní hodnotový vzor !! a držet je takto v chudobě a prostě vykrádat. Chci obzvláště podtrhnout, kdo má vlastní národně hlídaný hodnotový systém a jiným zemím mezinárodně určuje ten "cenový vzor", ten i konečně pochopil o co jde a ten hlavní princip dosavadní USraelské obchodní a bankovní nadvlády. Čína jde prakticky i touto cestou, že mezinárodně jako "cenový vzor" určuje co nejlevnější kapitalistické ceny, kde kapitalismus a nikdo nemůže konkurovat. Čína má takto kapitaliticky nepřekonatelnou výhodu a ničí to kapitalistické svinstvo. Díky vysoké automatizaci nemají Číňané vůbec žádné nevýhody a prakticky do ciziny prodávají jenom výrobní přebytek a zkrachovalé zapaďácké firmy si sbírají jako houby po dešti. 🇨🇳👍👍👍👍👍 167

❌➗➖➕ Svoboda obchodu byla vždycky hlavním základem lidských existencí a dříve i lidé uměli obchodovat a věděli že jenom jedno jablko má menší hodnotu jak celá slepice. Třeba se i dohodli že vymění slepici za sto jablek, protože to má jakousi stejnou existenční a potravinovou hodnotu.. Toto občané už dneska vůbec neznají, protože jim bylo namozkováno, že opačně mají jenom natiskané peníze hodnotu a že za sto korun si můžeš koupit sto jablek, nebo jednu slepici. Jenomže toto už bohužel nefunguje a máme časy zběsilých hodnot, kde se hlavně kapitalisticky vykrádá a zneužívá a neexistuje žádný pořádek a měřítko hodnot. Oni hodnoty sice ještě existují, ale jenom na USraelských burzách, které Čechům určují, že české jablko a česká výplata má třikrát menší hodnotu jak německé jablko a německá výplata. Čína si toto velmi dobře hlídá a má vnitřně vlastní hodnotový systém a navenek maji přísný hodnotový dozor směnných kurzů, který nepřipouští, aby Čína měla o proti cizině nějaké ztráty a prodělky. 🇨 103

8

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juan, finance, měna, dolar, usa, rusko