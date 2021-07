https://cz.sputniknews.com/20210723/george-soros-udajne-daroval-1-milion-dolaru-na-zruseni-americke-policie-15244391.html

George Soros údajně daroval 1 milion dolarů na zrušení americké policie

23.07.2021

Podle zpráv se jedná o jeden z největších darů na politické účely v průběhu letošního roku ze strany George Sorose. Organizace Color Of Change PAC, která sebe označuje za největší „online rasově spravedlivou organizaci“, vystupuje za to, aby americká policie přišla o financování. Argumentuje tím, že instituce policie je zbytečná a neplní svoji funkci sestávající v ochraně lidí, alespoň co se týče komunit černochů.„Vraždy George Floyda a Breonna Taylora – a mnoha dalších – z rukou policie v nás vyvolaly hněv (…) My víme, že služba policie nám nedopřává bezpečí, komunity ano. Policejní služba nevede k tomu, že komunity vzkvétají, investice ano,“ stojí v petici organizace vystupující za zastavení financování policie.PAC uvádí, že místo nafukování policejních rozpočtů, vláda by měla investovat do „škol, zaměstnání, dostupného bydlení, parků, služeb duševního zdraví, komunitních center a knihoven“. Organizace říká, že to je lepší cesta pro zajištění bezpečí ve srovnání s policejní službou.Darování peněž organizaci Color Of Change není jedinou viditelnou aktivitou Sorose. Miliardář také utratil 2 miliony amerických dolarů na podporu státního zástupce Los Angeles George Gascona, jenž navrhl radikální reformy, včetně snížení trestu za drobné trestné činy. Gascon nyní čelí za svoji iniciativu kritice.Soros, kromě jiného, podpořil řadu kampaní amerických prokurátorů, kteří chtěli dekriminalizovat některé druhy trestních činů, nebo výrazně snížit tresty.InvesticePřed několika dny bylo informováno o snaze miliardáře George Sorose a Billa Gatese získat společnost Mologic, která vyvinula testy na nový koronavirus. O tom, že se zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates spojil v rámci dohody o koupi britského výrobce s americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem, informoval britský deník The Telegraph.Jejich konsorcium údajně investuje téměř miliardu korun do firmy Mologic, aby se mohla zaměřit na vývoj nízkonákladových testů, a to nejen na covid, ale i na tropická onemocnění, jako jsou horečka dengue a říční slepota.Společnost Mologic již dříve dostala od vlády Spojeného království téměř 30 milionů korun na vývoj svých testů, ale pak obvinila úřady ze „ztěžování“ jejího úsilí, aby test byl v zemi používán masově.

