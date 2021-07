https://cz.sputniknews.com/20210723/ja-zasnu-ze-nekdo-chce-zamestnance-statu-propoustet-malacova-navstivila-inspektorat-prace-15242360.html

„Já žasnu, že někdo chce zaměstnance státu propouštět.“ Maláčová navštívila inspektorát práce

„Já žasnu, že někdo chce zaměstnance státu propouštět.“ Maláčová navštívila inspektorát práce

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se začala podílet na kontrolách inspekce práce, přičemž tímto svým rozhodnutím vyvolala poněkud rozruch. Dnes... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T17:24+0200

2021-07-23T17:24+0200

2021-07-23T17:24+0200

ministr

politika

kritika

práce

česko

jana maláčová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/865/43/8654344_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b64cc696fc51661b524ba50cf93cb99b.jpg

Maláčová o své dnešní návštěvě informovala na sociální síti prostřednictvím příspěvku. „Dnes jsem se zastavila v Ostravě na inspektorátu práce. Inspektoři jsou tou nejdůležitější součástí akce Férová práce. Vyslechla jsem si spoustu příběhů z terénu a znovu jsem si uvědomila, že bez těhle lidí by to nešlo. Zvládnou jít jeden den do montovny, další den na stavbu, jindy třeba do kanceláří. Dělají přesnou, odbornou, mnohdy mravenčí práci, aby pomohli lidem, se kterými v práci zametají. A ještě proti nim stojí armáda dobře placených právníků,“ uvedla na sociální síti.Pokračovala s tím, že v době covidu, kdy byly kontroly pozastavené, pomohli inspektoři přetíženým úřadům práce a hygienické službě. „Děkuji! Já prostě žasnu, že někdo chce zaměstnance státu propouštět. Jsou to lidé na svém místě,“ dodala.Následně se v příspěvku na Facebooku podělila o podněty, které dostala k Férové práci.Ministryně sdílela ještě další dva příběhy. „Pracoval jsem pod agenturou, propustili mě v době nemocenské, neposlali mi zbytek mzdy a nedali mi ani zápočtový list,“ zněl druhý z nich. „Pracuji jako uklízečka a nezaplatili mi celý týden odpolední směny. A když jsem ty peníze chtěla, tak mi řekli, že jsem vůbec do práce nechodila,“ zněl poslední podnět, který Maláčová zveřejnila.„Tak to máme: porušování zákoníku práce, nízké mzdy, šikana na pracovišti... A podobných příběhů dostávám desítky. Co všechno se ještě musí stát, aby se o pracující lidi někdo zajímal?“ ptá se v závěru svého postu na svém účtu na Facebooku.Připomeňme, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický vyrazili v rámci akce Férová práce! do terénu. Jejich přítomnost však sklidila velkou kritiku. Naopak ministr vnitra Jan Hamáček se Maláčové zastal a celou situaci označil za „hysterii“.

https://cz.sputniknews.com/20210722/hamacek-nepochopil-v-cem-je-problem-s-kontrolami-od-malacove-lide-mu-to-vysvetlilinazorne-15230470.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministr, politika, kritika, práce, jana maláčová