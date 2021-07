Jak často byste měli v létě měnit ložní prádlo? Odborníci odhalují, proč to děláte špatně

https://cz.sputniknews.com/20210723/jak-casto-byste-meli-v-lete-menit-lozni-pradlo-odbornici-odhaluji-proc-to-delate-spatne-15234503.html

Horké počasí může neuvěřitelně znepříjemnit spánek v noci. Nevíte, zda chcete mít peřinu na sobě, omotanou kolem sebe, nebo jen vedle, když se snažíte najít to nejchladnější místo.Ale jedním z důvodů, proč možná nemůžete v noci spát, je jednoduše ten, že si povlečení neměníte dostatečně často.Kromě toho, že je to ze zřejmých důvodů nehygienické, může ponechání příliš dlouho nevypraných povlečení způsobit celou hromadu zdravotních problémů, od kožních starostí, jako je akné, až po závažnější problémy, jako je zamoření roztoči.Co nejhoršího se může stát?Doktor Chun Tang z Pall Mall Medical varuje před nebezpečím a říká, že lidé by si měli představit své ložní prádlo jako houbu schopnou absorbovat „starý make-up, nečistoty a sekrece těla, noc co noc“.Kromě toho by se případné vředy nebo rány mohly ještě více zanítit, pokud mají přijít do kontaktu se špinavým ložním prádlem.Jak často byste měli v létě prát ložní prádlo?Lucky Ackroyd, vedoucí oddělení designu ve společnosti Christy, vysvětluje: „Alespoň jednou týdně vyperte a vyměňte ložní prádlo.Pokud máte na posteli domácí mazlíčky nebo trpíte alergií, zejména v období senné rýmy, doporučuje to dělat až dvakrát týdně.

