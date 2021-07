https://cz.sputniknews.com/20210723/lavrov-promluvil-o-pokusech-zapadu-vytvorit-kolem-ruska-pas-nestability-15239693.html

Lavrov promluvil o pokusech Západu vytvořit kolem Ruska pás nestability

Západ chce destabilizovat situaci kolem Ruska, mj. i pomocí fejků, soudí ministr zahraničí RF Sergej Lavrov. 23.07.2021, Sputnik Česká republika

„Kolem nás se pokoušejí vytvořit pás nestability a nutí naše nejbližší sousedy a bratrské národy k volbě buď jsi se Západem, nebo s Ruskou federací,“ prohlásil na webináři o zahraničněpolitických podmínkách, v nichž probíhá volební kampaň poslanců Státní dumy, který byl uspořádán na platformě Jednotného Ruska.Rusko a území kolem něho si snaží osvojovat vojensky a ekonomicky, dodal diplomat.Zdůraznil, že tato linie Západu se jasně projevila na Ukrajině, a v posledních měsících se pokusili uplatnit metodiku barevných revolucí také v Bělorusku. Také podle jeho slov zahájily USA a členské země EU geopolitický boj o Moldavsko, a neštítily se ani otevřené propagandy v průběhu předvolební kampaně.Závody ve zbrojeníRusko se nedá zatáhnout do nových nákladných závodů ve zbrojení, země už má všechno nezbytné k tomu, aby se ubránila, řekl ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov.„Nebudeme brát v úvahu všelijaké hrozby a ultimáta, navíc jim budeme rozhodně čelit a upevňovat přitom svou svrchovanost… Nebudeme sklouzávat ani k samoizolaci, ani ke konfrontaci. A nepřipustíme zatažení Ruska, jímž nás často zastrašují, mj. i někteří opoziční činitelé uvnitř země, nepřipustíme zatažení Ruska do nových nákladných závodů ve zbrojení. Už máme všechno nezbytné k tomu, abychom se ubránili,“ řekl Lavrov.Ministr dodal, že zaznívají hlasy, není jich sice mnoho, „ale dost hlasitě vyhlašují jisté myšlenky, jejichž podstata spočívá v tom, že je třeba se prostě usmířit se Západem za podmínek, které nabízí, a bude nám dobře, sankce budou odvolány, a budeme žít a mít ze života radost“. „Jsem přesvědčen, a není to jen přesvědčení, ale už máme zkušenosti z 80. a začátku 90. let, které ukazují, že jakékoli jednostranné ústupky z naší strany budou hodnoceny jednoznačně jako slabost. Jak to naši partneři dokáží dělat – přisvojují si jakékoli jednostranné ústupky a vytyčují pak stále nové nepřijatelné podmínky. Proto budeme provádět samostatnou, národně orientovanou a pragmatickou zahraniční politiku,“ dodal.

Zdeněk Krátký Je to jen neodolatelná touha západu parazitovat na ruském nerostném bohatství. Ukrajina za časů SSSR prosperovala a dnes se stává nejchudší zemí Evropy. Všichni sousedé RF, kteří se nechají zlákat sladkými řečmi západu o budoucím blahobytu dopadnou stejně ne-li hůř. Moldavsko a Ukrajina je pro západní společnoti jen odbytiště jejich předraženého odpadu a nikdo tam neinvestuje, protože ví, že barevné revoluce můžou přinést jen hlad a bídu. 3

vaclav kalousek USA a západ nic jiného než vyhrožovat škodit a organizovat Puče neumí 2

