Lucie Bílá napsala svému partnerovi dojemné vyznání. „Já bez lásky žít nemohu,“ vzkazuje

Lucie Bílá napsala svému partnerovi dojemné vyznání. „Já bez lásky žít nemohu,“ vzkazuje

Populární zpěvačka Lucie Bílá zveřejnila na sociální síti snímek z muzikálového představení Carmen. Svým fanouškům prozradila, že ve středu to pro ni byla... 23.07.2021

Bílá publikovala fotku, na které září po boku svého partnera Radka Filipiho. „Když jsem před 13 hrála poprvé Carmen, byla jsem nešťastná jako šafářův dvoreček, byla jsem sama, bez lásky a se strachem, co bude dál. Kdybych věděla, co vím teď. Včera jsem hrála na derniéře naposledy a to zamilovaná, milovaná a šťastná… Svého partnera jsem poznala před 6 lety na obnovené premiéře tohoto úžasného muzikálu a tak bych teď chtěla z celého srdce poděkovat…“ napsala nejprve Lucie.Následně napsala poděkování Carmen, která jí podle jejích slov přivedla do života lásku, Hudebnímu Divadlu Karlín za příležitost, kolegům, divákům a fanouškům a nezapomněla ani na svého partnera Radka. „Tobě RÁĎO děkuji za to, že jsi, protože tak jako Carmen ani já bez lásky žít nemohu,“ dodala.A jaké si vysloužila za své vyznání reakce? „Láska je od Boha. Je to ten nejnádhernější pocit dokázat někoho milovat. Chraňte si vaši lásku a buďte vděční,“ vzkázala Lucii jedna ze sledujících.„Moc vám to spolu sluší, jste úžasný pár. Přeji vám jen to nejlepší,“ uvedla další uživatelka.„Vždycky jste byla moc krásná, ale za poslední dobu, co jste i šťastně zamilovaná, jste nádherná, zamilovanost a optimismus z vás jen září,“ znělo v dalším komentáři.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka.Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

