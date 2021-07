https://cz.sputniknews.com/20210723/ma-cesta-za-stestim-gottova-kniha-je-konecne-v-prodeji-15245077.html

Má cesta za štěstím: Gottova kniha je konečně v prodeji

Autobiografie Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím je v prodeji na pultech knihkupectví. Původní termíny se neustále přesouvaly, neboť Mistrova žena... 23.07.2021

Karel Gott svoji autobiografii dokončil krátce před smrtí, pracoval na ní od roku 2002. Sama o sobě je kniha složená klasicky z textů a kapitol, je ovšem doplněna o velké množství fotografií a dalších materiálů. Ty mají zpěvákův život čtenářům ještě více přiblížit.Kniha měla být vydána již před časem. Vydání ale posouvala Ivana Gottová, neboť ta začala v jejich bydlišti (vila Bertramka) nacházet stále nové zajímavé materiály, o něž nechtěla ochudit příznivce. Další zpoždění pak vydání knihy způsobila epidemie nového koronaviru.Má cesta za štěstím„Karel mi před odchodem slíbil, že mi s knihou pomůže i z nebe. Myslím, že to dodržel. Cítila jsem, jak při dohledávání a vybírání zbylé části fotografií, tak při grafických úpravách knihy byl po celou dobu při mně. Stejně tak jsem ho vnímala, když jsem za něj musela dokončit některé nutné popisky k snímkům, které by se bez nich neobešly. Jak jsem ale už zmínila, většinu si jich ještě stihl zformulovat sám, což čtenáři jistě poznají díky jeho typickému humoru,” uvedla Ivana Gottová v rozhovoru ke knize na portálu Karla Gotta.„(…) dohledali jsme například jeho stará vysvědčení, poznámky ze základní školy i z konzervatoře. Manžel si nejspíš kdysi myslel, že když tyto dokumenty spálí, už je nikdy nikdo nespatří. Spletl se. Kopie byly pěkně uložené v archivech. Ale nakonec svolil, aby je čtenáři jeho autobiografie viděli i přesto, že byly jeho studijní výsledky nevalné,” řekla Mistrova manželka k vydání knihy.Podle Gottové bylo jediným závažnějším problémem shánění licencí k fotografiím. Podle jejích slov opakovaně nutila grafika knihy, aby již do hotového rukopisu dodával další a další grafické materiály, neboť, jak tvrdí, je předtím „svět neviděl“.Do knihy přitom byly zařazeny i Mistrem rukou psané texty. „Jsou z různých období jeho života, proto mají často jiný styl písma. Přidali jsme tam také jeho rukopisné poznámky, které si dělal při úpravách textů ve vytištěných kapitolách. Doufali jsme, že to pro čtenáře bude zajímavé, a věříme, že někoho nenapadne knihu reklamovat s tím, že mu ji kdosi počmáral…,“ prohlásila Ivana Gottová. Podle jejích slov několik přátel úmysl vložit do knihy Karlem Gottem rukou psané texty nepochopili.Vydání knihyO tom, že autobiografie Karla Gotta bude mít zpoždění, hovořila jeho manželka už v dubnu letošního roku. Dokumenty, které byly dodávány do knihy, se Ivaně Gottové podařilo získat minulý rok.Mistrova manželka tehdy uvedla, že si je vědoma skutečnosti, že žádná jiná autentická autobiografie jejího manžela již vydána nebude, proto cítila povinnost zveřejnit i dodatečné materiály. „Byla by veliká škoda, kdybych o ně manželovy příznivce ochudila,“ zmínila v dubnu Ivana Gottová.

