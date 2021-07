https://cz.sputniknews.com/20210723/mate-radi-ryby-nabizime-5-zpusobu-jak-si-vybrat-nejcerstvejsi-15232608.html

Máte rádi ryby? Nabízíme 5 způsobů, jak si vybrat nejčerstvější

Ryby jsou pokladem vitamínů a užitečných prvků. Nezáleží na tom, v jaké formě máte rádi ryby: smažené, pečené nebo solené, nikdo nemá rád zkažené. Abyste si... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T08:28+0200

Přivonět si k ryběVůně ryb se může zdát většině z nás nechutná, ale odborníci se domnívají, že je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby ryby, které jíte, byly čerstvé! Pokud jde o nákup ryb, ujistěte se, že ryby mají mírnou vůni a nemají špatnou vůni nebo kyselý zápach. Čerstvé říční ryby nebo mořské ryby mají mírnou vodovou vůni, silný rybí zápach naznačuje, že ryby jsou zatuchlé nebo byly konzervovány chemikáliemi. Ve skutečnosti vůně často zůstává i po vaření.Oči nelžouRybí oči nelžou. Může to znít divně, ale ve skutečnosti je to pravda, ujistěte se, že rybí oči nemají bělavou tupou vrstvu nebo se nezdají potopené. Čerstvé rybí oči jsou lesklé a jasné. Ujistěte se, že nemají žádný oblak, to naznačuje, že ryby jsou zatuchlé nebo hnijící.Pevná texturaVždy zkontrolujte texturu, čerstvé ryby budou mít pevnou texturu. Čerstvá rybí kůže má těsnou a šupinatou strukturu. Zatuchlé ryby mají obvykle matný vzhled a volné šupiny.Zkontrolujte vzhledPrvní věc při výběru dokonalých mořských plodů nebo ryb je vzhled ryb. Ujistěte se, že barva je jasná, oči nemají bělavou vrstvu a žábry a ocas vypadají svěží. Ujistěte se, že má mírně kluzkou strukturu a není zde zabarvení masa. Ve skutečnosti, pokud se ryba rozřeže na kousky, maso čerstvých ryb bude vždy mít krev a bude mít jasně růžovou barvu.Zkontrolujte žábryChcete-li se ujistit, že ryby jsou čerstvé, stačí se podívat na žábry a zkontrolovat, zda má vnitřek ryby jasně červenošedou barvu. Ve skutečnosti budou mít čerstvé ryby mírnou vlhkou strukturu a nebudou suché.

