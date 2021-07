https://cz.sputniknews.com/20210723/media-babis-chce-misto-municaku-ve-vrbeticich-park-pro-deti-15245465.html

Média: Babiš chce místo muničáku ve Vrběticích park pro děti

Areál, kde téměř před sedmi lety explodovaly dvě budovy s výbušninami, jenž se stal centrem obrovského mezinárodního skandálu, kdy předseda vlády Babiš spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem obvinili Rusko z toho, že na explozích má podíl, chce předseda vlády změnit na les se zázemím pro děti.„Za mne by tam neměl být skladován vojenský materiál, armáda už dříve řekla, že to nepotřebuje. Objekty, které tam jsou, by měly být sanované a areál by se měl stát lesoparkem pro rodiny, aby tam bylo zázemí pro děti, normální les udržovaný Vojenskými lesy a statky,“ cituje Andreje Babiše portál Idnes. Tato slova údajně pronesl před několika dny při setkání se starosty.„Starostové nám k tomu dají zpětnou vazbu. Bylo by fajn, aby to ještě naše vláda do konce září nějakým způsobem vyřešila,” dodal předseda vlády.Portál cituje slova Zdeňka Hověžáka, starosty obce Vlachovice, pod níž Vrbětice patří. Ten uvedl, že pokud by mělo dojít k přeměně muničního skladu na lesopark, bylo by potřeba do projektu vložit velké úsilí.„Líbilo by se mi, kdyby tam byl třeba lesopark. I­ když by tomu reálně muselo předcházet hodně práce i financí. Zřejmě by byly nutné demolice i uzpůsobení celého prostoru,” cituje jeho slova Idnes.Vrbětická kauzaPremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Situace okolo Vrbětic se ovšem nadále vyvíjí, neboť česká strana schválila návrh zákona na odškodnění ze strany Ruska za škody způsobené výbuchy ve Vrběticích. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová situaci označila za absurdní.„To je samozřejmě absurdní. Celá tato situace je absurdní a divoká. Sedm let stará historka o explozích v českých vojenských skladech ve Vrběticích a neprokázané údajné zapojení naší země či ruských tajných služeb nedává Praze klid. A to do té míry, že se tamní úřady rozhodly slíbit svým občanům a obcím, které v roce 2014 zachvátily výbuchy, určitou finanční kompenzaci za způsobené škody. Obecně na to mají právo, ale z nějakého důvodu se úřady rozhodly vzít si peníze od Ruska, k čemuž český kabinet dokonce schválil návrh zákona,“ uvedla Zacharovová během včerejší tiskové konference.„Velmi dobře chápeme, že v říjnu čekají Českou republiku parlamentní volby, chápeme, že situace uvnitř české společnosti není jednoduchá, chápeme, že různé strany potřebují získat body, a chápeme také, že vztahy s Ruskem byly vždy vážným faktorem ve vnitropolitickém boji v této zemi, kde vnitřní agenda nikoho nevzrušuje. Zřejmě je tak mdlá a nudná, že se stále obrací k Rusku, aby se inspirovala,“ dodala.

