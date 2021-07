https://cz.sputniknews.com/20210723/milovnici-hvezd-pozor-saturn-jupiter-a-mesic-si-pro-vas-na-vikend-pripravily-jedinecnou-podivanou-15236681.html

Milovníci hvězd pozor! Saturn, Jupiter a Měsíc si pro vás na víkend připravily jedinečnou podívanou

Teplé letní noci jsou jako stvořeny k pozorování hvězd. Milovníci úchvatných jevů si o víkendu přijdou na své. Budeme totiž svědky působivého setkání planet a... 23.07.2021

„Měsíc bude velice blízko velkých planet. Teď, jak se dostává do fáze úplňku, tak je na opačné straně oblohy. A ve stejné části oblohy jsou Jupiter a Saturn, které jsou blízko opozice se Sluncem. Čili tam bude jejich velice pěkné setkání,“ přiblížil Horálek.Podle slov astronoma se nejhezčí pohledy naskytnou v noci z 25. na 26. července. Tehdy by Jupiter, Saturn a Měsíc po úplňku měly tvořit trojúhelník a jev bude pozorovatelný celou noc.Horálek dal také tip pro ty, kteří se chystají na dovolenou do přírody. Brzy podle něj Měsíc ustoupí z noční oblohy, čímž přestane rušit pohled na Mléčnou dráhu.„Jupiter a Saturn jsou navíc pozorovatelné, úhlově, relativně nedaleko Mléčné dráhy. Když bude člověk zrakem sjíždět po Mléčné dráze na jih, tak vedle centra Mléčné dráhy, tedy zhruba nad jihem vlevo najdeme jeden z jasnějších objektů – Saturn. A Jupiter, který je v průběhu noci nejjasnějším objektem,“ doplnil Horálek.Ještě jasnější je podle slov astronoma Venuše, pro její pozorování je ale zapotřebí mít dokonale otevřený obzor.Brzy nás ale čeká další úchvatný jev. Příští týden se začnou objevovat Perseidy, vrcholící v noci z 12. na 13. srpna. Podle astronoma je možné je spatřit i dříve.„Nicméně už od konce července začnou první Perseidy létat a kadence meteorů bude pozvolna narůstat. Je dobré se koukat a občas něco poletí,“ dodal Horálek.

