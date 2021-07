Mimořádný objev: Vědci nalezli první exoplanetu s diskem

https://cz.sputniknews.com/20210723/mimoradny-objev-vedci-nalezli-prvni-exoplanetu-s-diskem-15243241.html

Pomocí systému radioteleskopů ALMA, které se nacházejí v poušti Atacama v Chile, astronomové poprvé v historii objevili disk vytvořený okolo jedné z exoplanet... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o planetu PDS 70c, jednu ze dvou gigantických planet, která je podobná Jupiteru. Krouží kolem hvězdy PDS 70 v souhvězdí Kentaura, které se nachází okolo 400 světelných let od nás. Vědci se dříve domnívali, že se jedná o planetu, v jejímž disku vznikají satelity. Nebyly ovšem k dispozici dostatečné technické prostředky, aby bylo možné je najít – kontury disku okolo planety se slívaly s okolním prostředím.Nyní díky použití systému radioteleskopů ALMA Evropské jižní observatoře (ESO) se astronomům poprvé podařilo jednoznačně potvrdit existenci disku okolo planety za hranicemi Slunečního systému.„Naše práce spočívá v jasné identifikaci disku, kde mohou vznikat satelity,“ stojí v tiskové zprávě ESO pod vedením Myriam Benisty. „Sledování pomocí zařízení ALMA se podařilo získat s tak vysokým rozlišením, že jsme mohli nejen jasně identifikovat, že disk je spojen s planetou, ale poprvé jsme byli schopni vymezit i jeho rozměr,“ dodala.Ve svých rozměrech je disk okolo PDS 70c přibližně 500krát větší než disk okolo Saturnu. Jeho diametr je přibližně roven vzdálenosti od Země do Slunce, a jeho váha je dostatečná, aby bylo možné vytvořit tři satelity srovnatelné s Měsícem.Podle názoru autorů studie, jejich objev je důležitým krokem na cestě k vysvětlení toho, jak se vytvářejí planety a odkud se u nich berou satelity. „Tato nová pozorování jsou velmi důležitá pro důkaz teorie o vzniku planet, jež zatím nemohly být nikde prověřeny,“ řekl jeden z co-autorů článku Jaehan Bae.Existující teorie říká, že nové planety vznikají v „kouřových“ discích okolo mladých hvězd, postupně pohlcují materiál z disku okolo hvězdy, díky čemuž rostou.PDS 70 je zatím jediný systém, kde mohou vědci pozorovat a zkoumat procesy vzniku planet a jejich satelitů. Vědci doufají, že se jim podaří získat mnohem více informací poté, co bude zprovozněn teleskop ELT (Mimořádně velký teleskop) Evropské jižní observatoře. Ten v současné době prochází fází stavby rovněž v poušti Chile Atacama.

