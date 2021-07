https://cz.sputniknews.com/20210723/na-transsibirske-magistrale-se-kvuli-silnym-destum-zritil-zeleznicni-most-15237060.html

Na Transsibiřské magistrále se kvůli silným dešťům zřítil železniční most

Na Transsibiřské magistrále se kvůli silným dešťům zřítil železniční most

V ruském Zabajkalském kraji se kvůli silným dešťům zřítil železniční most, kvůli čemuž musela být zastavena železniční doprava, uvedli v tiskovém oddělení... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Sloužící pracovník RŽD (Rossijskije železnyje dorogi) informoval o události na Transsibiřské železniční magistrále v úseku Kuenga – Ukkurey nedaleko vesnice Nižnjaja Kuenga v 9:00 místního času.Nikdo by neměl být zraněn.Na místo události vyrazily operativní skupiny hasičů a železniční opravárenské vagóny. Na místě také pracuje operační štáb na likvidaci mimořádných situací.Podle tiskového oddělení Zabajkalské železnice most podemlela voda.Silné deště dorazily také do dalších oblastí kraje, vesnici Zarečnyj vytopilo nedaleké jezero, bylo zatopeno přes padesát domů. Kvůli počasí byla také uzavřena dálnice Amur z Čity do Chabarovsku. Neprůjezdné jsou i další silnice v regionu.Z místa zřícení mostu se již objevilo video, na kterém je vidět, jak část železnice visí nad řekou.Víkendové bouřky v ČeskuDo víkendu si podle expertů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budeme užívat klidné počasí, po slunečné sobotě ale přijde deštivá neděle. O víkendu oblastem na západě Německa hrozí nové bouřky s přívalovými dešti. Udeří pak i v Česku.V sobotu teploty mohou překročit tropických 30 °C, budou se pohybovat v rozmezí 27 až 31 stupňů.V neděli začne během dne přibývat oblačnost, déšť nebo bouřky, ojediněle mohou být silné. Teploty ale zůstanou v rozmezí 27 až 31 °C, na západě kolem 25 °C.

https://cz.sputniknews.com/20210722/nebudeme-se-radovat-dlouho-meteorologove-slibuji-slunecnou-sobotu-nahradi-ji-bourky-z-nemecka-15227601.html

