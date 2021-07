https://cz.sputniknews.com/20210723/nemecka-reporterka-predstirala-ze-pomaha-pri-povodnich-dokonce-se-uspinila-blatem-15238155.html

Německá reportérka předstírala, že pomáhá při povodních. Dokonce se ušpinila blátem

Rozsáhlé povodně, které nedávno zasáhly Evropu a Německo, si vyžádaly téměř dvě stovky obětí a spoustu pohřešovaných. Německo bylo zasaženo nejvíce, proto... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Německá novinářka Sussanna Ohlenová se dostala do centra skandálu poté, co byla přistižena při lži. Novinářka totiž předstírala, že pomáhá odstraňovat následky ničivých povodní. Ve skutečnosti tomu však tak nebylo, aby její lež vypadala důvěryhodně, Ohlenová se dokonce zašpinila blátem, přičemž ji ale ostatní přistihli. Televize vyvodila důsledky a novinářku propustila.Celý podvod byl natočen jedním ze svědků z balkonu domu. Video přímo zachytává, jak se reportérka před natáčením reportáže namazala blátem. Reportáž byla později zveřejněna na webové stránce RTL pod názvem: Uklízení po povodních: Moderátorka RTL pomáhá v Bad Munstereifelu.Poté, co se rozhořel skandál, byla reportáž odstraněna.Ohlenová pracovala v RTL od roku 2008 a vedla pořady jako Dobrý večer RTL nebo Dobré ráno Německo.Povodně v NěmeckuV Německu lijáky vyvolané cyklonem Bernd, který postihl západ Evropy, vyvolaly záplavy. Živel zasáhl hlavně západní a jihozápadní oblasti, kde se řeky, mimo jiné i Rýn, vylévaly z břehů a zaplavily ulice měst.Obzvláště složitá situace vznikla ve spolkových zemích Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční, tak i železniční, zůstala na mnoha místech přerušena.

