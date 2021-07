https://cz.sputniknews.com/20210723/od-patecniho-rana-protestuji-stovky-lidi-pred-vstupem-do-slovenskeho-parlamentu-15237656.html

Od pátečního rána protestují stovky lidí před vstupem do slovenského parlamentu

Od pátečního rána protestují stovky lidí před vstupem do slovenského parlamentu

Stovky lidí protestují od pátečního rána před vchodem do parlamentu v Bratislavě. Skandují hesla jako „gestapo“, „Slovenska se nevzdáme“, „vlastizrada“ a... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T10:42+0200

2021-07-23T10:42+0200

2021-07-23T11:08+0200

koronavirus

národní rada sr

demonstrace

protestní akce

slovensko

slovensko

protest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1005/72/10057295_0:511:960:1051_1920x0_80_0_0_552eccd6a234728887ef1e82bbd92bbf.jpg

Nespokojení lidé požadují, aby novela zákona, která by při přípravě opatření proti pandemii zohlednila digitální covid kartu, nebyla v parlamentu přijata. Odmítají očkování proti covidu.Dav blokuje vchod do Národní rady. Do budovy zatím nikdo nesmí. Vchod hlídají desítky policistů. Na místě jsou již policisté a antikonfliktní tým.Před davem stáli opoziční poslanci z ĽSNS a strany Směr-SD. Vyjádřili protestujícím podporu. Poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD) prohlásil, že budou bojovat proti „očkovacímu fašismu“ a proti přijetí novely.Blaha se k očkování vyjádřil i na svém účtu na Facebooku. „Odmítáme jakékoli násilí a jediné, co chceme, je, aby vláda přestala se svou arogancí a primitivním šikanováním lidí. Nemusíme se bát jít mezi lidi - ať (ministr financí SR) Matovič s (ministrem zdravotnictví SR) Lengvarským jdou mezi dav před parlament, ať najdou odvahu vysvětlit občanům do očí, proč z neočkovaných lidí dělají podlidi! Přestaňte dělit Slováky na nadlidi a podlidi! Všichni jsme lidé a máme stejná práva!“ napsal na sociální síti.Během protestu někdo vypustil mezi demonstranty slzný plyn. Došlo také k několika střetům mezi protestujícími a policií. Zraněna byla také policistka.V pátek má začít mimořádná schůze slovenského parlamentu. Poslanci mají také projednat novelu zákona, podle níž by se mělo očkování zohledňovat v jednotlivých opatřeních, například při vstupu do provozoven.Vládní návrh novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví počítá s tím, že Úřad veřejného zdravotnictví by měl při přijímání protiepidemických opatření zohlednit digitální covid průkaz. Ten má informovat o tom, zda byla osoba očkována proti covidu, zda byla otestovaná s negativním výsledkem, nebo zda nemoc překonala. Poslanci by měli návrh projednat ve zkráceném legislativním řízení.Motivování k očkováníSlovenské ministerstvo financí na své stránce zveřejnilo podrobnější informace o očkovací prémii a zprostředkovatelském bonusu. Takovým způsobem se na Slovensku snaží motivovat co největší počet lidí k očkování proti koronaviru.Všichni, kteří se dali, nebo se plánují dát očkovat, můžou získat finanční odměnu neboli očkovací prémii. Způsob, jak se o finanční výhru ucházet, je jednoduchý. Naočkovaná osoba se od 1. srpna 2021 musí zaregistrovat na webové stránce www.bytzdravyjevyhra.sk, člověk tak bude automaticky zařazen do losování o finanční částku.Kromě očkovací prémie se občané můžou ucházet i o takzvaný zprostředkovatelský bonus. Zprostředkovatelský bonus představuje finanční odměnu pro osoby, které motivovaly jiné ve svém okolí k očkování. Zprostředkovatel může získat bonus tak, že očkovaná osoba se od 1. srpna zaregistruje na zmíněném webu a získá specifický kód a ten následně odevzdá osobě, neboli zprostředkovateli, která ji motivovala k očkování.

https://cz.sputniknews.com/20210722/slovensky-premier-se-pustil-do-opozice-mini-ze-bojem-proti-ockovani-hazarduje-se-zivoty-lidi-15226748.html

Ramzan Kadyrov v takom rusku alebo bielorusku by uz ich dobre zmlatili buzerantov nezaockovanych. A Blaha by skoncil v base bez sudu len s teplakmi 4

vaclav kalousek V USA do demonstrantů střílejí ostrými náboji 2

4

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, národní rada sr, demonstrace, protestní akce, slovensko, protest