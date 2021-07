Okamura o volbách, o plánech na léto i o tajemství své pracovní výkonnosti

https://cz.sputniknews.com/20210723/okamura-o-volbach-o-planech-na-leto-i-o-tajemstvi-sve-pracovni-vykonnosti-15239321.html

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v pořadu CNN News vyjádřil ke svým ambicím ve volbách, vztahům s ostatními politiky, ale také ke své neobyčejné pracovní... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Okamura se přiznal, že z voleb nervózní není a že věří, že kampaň bude užitečná. Právě kvůli tomu plánuje Okamura místo letního odpočinku věnovat svůj čas setkávání s lidmi. SPD má během kampaně v plánu objíždět krajská města s jarmarkem, kde budou domácí producenti nabízet své produkty za dostupné ceny. Menší města bude navštěvovat kamion pod názvem espéďák.Přiznal se, že se mu líbí, když ho i cizí lidé nazývají Tomio, připadá si tak mladší.Zmínil se také o svých ambicích ve volbách. Byl by rád, kdyby dosáhl dvouciferného výsledku, jako tomu bylo v posledních volbách, doufá však, že výsledek bude přeci jen o něco lepší. Nejraději by však byl, kdyby se hnutí SPD stalo součástí nové vlády, nikoliv opět opozice.Ohledně výsledků voleb se zatím moc vyjadřovat nechtěl. Hnutí Přísaha Roberta Šlechty u něj vzbuzuje otázky, kdo stojí za politickou iniciativou a kým je financována. Problémy vidí také u ČSSD. Tipuje, že do Poslanecké sněmovny se opět probojují také komunisté.Podle jeho vyjádření ho zatím během působení v opozici nikdo z politiků zvláště nepřekvapil. Umí odhadnout s kým o čem jednat, a na čem se domluvit. Přeci ho jen někdy překvapují někteří poslanci, kteří se nedrží svého názoru.Podle jeho vyjádření má s ostatními politiky i z jiných hnutí vztahy dobré, mezi nimi je například i Stanislav Berkovec z hnutí ANO. Okamura ho považuje za dávného kamaráda, se kterým se zná ještě z dob moderování na Nově.Během rozhovoru také vysvětlil, proč na politické diskuze s sebou nosí tolik podkladů. Prostě si všechno nepamatuje a používá je jako taháky.Zmínil se však také o svých výhodách vůči ostatním. Například jeho podivuhodná výkonnost je způsobena vysokou hladinou testosteronu.„Doktor se hrozně divil, proč tak málo spím. Mám to tak pár let. Změřil mi hladiny a testosteron. Říkal, že mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. To způsobuje výkonnost v tom smyslu, že člověk jde furt dopředu,“ uvedl Okamura a dodal, že jde nejspíše o následky smíšené krve.Dostal proto varování, aby to s tou výkonností nepřeháněl a dával si pozor na svůj zdravotní stav.Během rozhovoru se také zmínil, že jeho problémem je nedochvilnost.„Pravda, když se něco protáhne – a to se stává každý den, když padnou zajímavé myšlenky třeba na konci jednání – tak pak to honím,“ přiznal Okamura.

