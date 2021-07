https://cz.sputniknews.com/20210723/parlament-je-ode-dneska-pospinen-silou-agrese-na-slovensku-vyzyvaji-k-odchodu-predsedy-nr-sr-15241698.html

„Parlament je ode dneška pošpiněn silou agrese.“ Na Slovensku vyzývají k odchodu předsedy NR SR

„Parlament je ode dneška pošpiněn silou agrese.“ Na Slovensku vyzývají k odchodu předsedy NR SR

Na situaci s pátečními protesty před vstupem do slovenského parlamentu zareagoval předseda slovenské strany SNS Andrej Danko, který dříve stál v čele Národní... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Politikovi jde o to, aby Boris Kollár odstoupil z funkce předsedy Národní rady Slovenské republiky.„Vyzýváme Borise Kollára, aby se vzdal funkce předsedy parlamentu a omluvil se demonstrantům,“ stojí ve statusu šéfa SNS na facebookovém profilu.Podle názoru Danka se jedná o hrubý zásah do práv občanů.„Slovenský parlament je ode dneška pošpiněn silou agrese a brutality. Kollár vpustil těžkooděnce bočním vchodem a tito bezprecedentně použili obušky a slzný plyn,“ zdůraznil předseda SNS.Na tuto výzvu zareagovali sledující, jimž by odchod jen Kollára nestačil.„Demisi celé vlády!!!“ žádá Maria Budovcova.„Je potřeba vyhnat všechny a satanistku z paláce!“ napsala uživatelka s nickem Jana Jana.„Všechny vyhodit ven ze sněmovny do jednoho, chovají se k občanům jak ke zvířatům, svině,“ zdůraznil Román Redži.„Zde už občan nemá žádné právo. Je potřeba žádat demisi celé vlády: sjednotit to pod heslem ‚Jestliže neodstoupíte vy, tak vstoupíme my‘,“ poznamenala Dáša Stloukalová.Někteří nevěří, že by Boris Kollár mohl odejít.„Boris a odstoupit, nikdy v životě, ten zmetek raději bude u velkého korýtka,“ domnívá se Jan Kora.Slovenská média dříve informovala o tom, že stovky lidí protestují od pátečního rána před vchodem do parlamentu v Bratislavě. Skandují hesla jako „gestapo“, „Slovenska se nevzdáme“, „vlastizrada“ a „vydejte nám parlament“.Nespokojení lidé požadují, aby novela zákona, která by při přípravě opatření proti pandemii zohlednila digitální covid kartu, nebyla v parlamentu přijata. Odmítají očkování proti covidu.Během protestů někdo vypustil mezi demonstranty slzný plyn. Došlo také k několika střetům mezi protestujícími a policií. Zraněna byla také policistka.Na pátek je naplánována mimořádná schůze slovenského parlamentu, jejíž agendou je novela zákona, podle níž by se mělo očkování zohledňovat v jednotlivých opatřeních, například při vstupu do provozoven.Vládní návrh novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví počítá s tím, že Úřad veřejného zdravotnictví by měl při přijímání protiepidemických opatření zohlednit digitální covid průkaz. Ten má informovat o tom, zda byla osoba očkována proti covidu, zda byla otestovaná s negativním výsledkem, nebo zda nemoc překonala.

