Ředitel CIA je znepokojen vojenskými úspěchy Tálibánu v Afghánistánu

Tendence k vojenským úspěchům Tálibánu* v Afghánistánu vyvolává znepokojení, neznamená to ale nevyhnutelný pád vlády v Kábulu, prohlásil ředitel CIA William... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

„Jsme svědky velkých vojenských úspěchů Tálibánu… Tato tendence vyvolává znepokojení, je ale důležité uznat, že afghánská vláda má stále ještě značné možnosti. Jak tomu často bývá v podobných případech, otázka je v politické vůli a jednotě vedení (země),“ řekl Burns v rozhovoru pro National Public Radio.Šéf CIA upozornil na to, že v současné době mají Tálibové z vojenského hlediska nejsilnější pozici od roku 2001, kdy byl jejich režim svržen silami mezinárodní koalice v čele s USA. Nyní je však Kábul schopen klást odpor, i když je k tomu nutná také politická vůle, dodal Burns. Podotkl, že nynější situace v Afghánistánu neznamená nevyhnutelný pád kábulské vlády. Kromě toho po stažení amerických vojsk z Afghánistánu si tam CIA zachová „značné možnosti“ sběru informací o teroristické aktivitě v této zemi, řekl Burns.V Afghánistánu probíhá konfrontace vládních sil s bojovníky hnutí Tálibán*, kteří se zmocnili značných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu na velká města. V hlavním městě Kataru začala 12. září roku 2020 mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem. Americká administrativa zahájila od 1. května stažení vojsk z Afghánistánu, které hodlá ukončit do 11. září. V roce 2020 podepsal Washington s představiteli Tálibů v Dauhá první za více než 18 let války mírovou dohodu. Předpokládá stažení cizích vojsk z Afghánistánu a zahájení meziafghánského dialogu po výměně zajatců.*Teroristické hnutí zakázané v Rusku.

Zdeněk Krátký Třicet let tam přivážejí zbraně, a diví se, že se je naučili používat. 5

Karel Adam To se Áda také divil v únoru 1943 u Stalingradu, ale to se občas vetřelcům stává. 3

afghánistán

usa

