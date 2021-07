https://cz.sputniknews.com/20210723/sarapovova-poblahoprala-kvitove-k-roli-vlajkonosky-nikdo-si-to-nezaslouzi-vic-tvrdi-15243406.html

Šarapovová poblahopřála Kvitové k roli vlajkonošky: Nikdo si to nezaslouží víc, tvrdí

Velké pocty nést vlajku během zahájení olympijských her v Tokiu se z české výpravy dostalo tenistce Petře Kvitové spolu s Tomášem Satoranským.

I když se během zápasů na tenisových kurtech nešetřily, uměly uznat kvality své rivalky. Bývalá tenisová jednička Šarapovová i po ukončení tenisové kariéry nezapomíná na své kolegyně. Když uviděla, že českou vlajkonoškou je Petra Kvitová, náležitě to ocenila. Prostřednictvím sociální sítě Kvitové vzkázala, že nezná nikoho, kdo by si tu roli zasloužil více.A jak si ceremonii užila samotná Kvitová s Tomášem Satoranským?Vznikly však i malé problémy:„Měli jsme s vlajkou problémy. S Tomem jsme se smáli, jestli budeme mávat, nebo ne,“ řekla tenistka po marši.Své emoce vyjádřila také na svém účtu na Twitteru:Na dotaz, zda byla během ceremonie dojatá, odpověděla, že si to spíš užívala. Dojetí pocítila včera, když se radostnou novinu dověděla.A co říká na českou kolekci? Udělá díru do světa?Vlajkonoši muž i ženaPodobně jako většina výprav mělo i Česko prvně za vlajkonoše muže a ženu. Umožnilo to nové pravidlo Mezinárodního olympijského výboru podporující genderovou vyváženost. Při slavnostním zahájení letních olympijských her v Tokiu tak včera oznámili, že nést vlajku budou tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.Obyčejně na letních hrách nesli českou vlajku převážně muži, jedinou letní vlajkonoškou byla v Pekingu 2008 vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová, na zimních olympiádách ale v poslední době častěji vedly ženy, z posledních čtyř her tak třikrát.Před pěti lety v Riu de Janeiro nesl českou vlajku judista a pak olympijský šampion Lukáš Krpálek.Tokio a covidV českém olympijském týmu se po pátečním charterovém letu do Tokia objevil pozitivní test na koronavirus. Prvním nakaženým člověkem v české olympijské výpravě byl lékař tenistů a člen realizačního týmu Vlastimil Voráček, nebyl naočkován a měl pozitivní test na covid hned po přistání na letišti v Tokiu. V následujících dnech neprošli testy další pasažéři: plážový volejbalista Ondřej Perušič, volejbalový trenér Simon Nausch, stolní tenista Pavel Širuček i plážová volejbalistka Markéta Nausch-Sluková. Včera měl pozitivní test také cyklista Michal Schlegel jako šestý v pořadí. Podle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má jedna ze sportovkyň dokonce těžší průběh.

