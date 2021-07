https://cz.sputniknews.com/20210723/stacilo-malo-kalousek-strucnym-vyrokem-o-covidovych-pravidlech-spustil-nejednoznacnou-diskuzi--15240611.html

Stačilo málo. Kalousek stručným výrokem o covidových pravidlech spustil nejednoznačnou diskuzi

Stačilo málo. Kalousek stručným výrokem o covidových pravidlech spustil nejednoznačnou diskuzi

Zakladatel TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil na zprávu o tom, že ministerstvo zdravotnictví zrušilo možnost prokazovat se na... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Ze zprávy vyplývá, že podle argumentace zdravotnického resortu povinné testování ve firmách skončilo, a lidé tedy nyní musí mít potvrzení o prodělání nemoci, očkování, nebo negativní test provedený v odborném zařízení.Svým statusem Kalousek inspiroval uživatele k vyslovení svého názoru k dané situaci.„Nevěří ani zaměstnavatelům - můj zaměstnavatel chce dál preventivně testovat samotesty, je to i jistý benefit pro zaměstnance - nemuseli by na odběrové místo. Do konce června byly samotesty v zaměstnání úžasné, nejlepší, od července už nejsou k ničemu,“ doplnila výrok politika Radka Neugebauerová„Já jsem z toho akorát vůbec nepochopil, co přesně se tím mění, když žádné certifikáty nebo potvrzení stejně reálně nikdo nekontroluje...“ popsal svou zkušenost Martin Souček.Jak svědčí reakce dalších čtenářů, není situace všude stejná.„Včera a předevčírem jsem byla v kině tady u nás v Ústí nad Orlicí a při vstupu kontrolovali,“ sdělila uživatelka s nickem Oli.Jsou i takoví, kteří neskrývají, že krok vlády jednoznačně podporují.„Tohle je ale zrovna výjimečně správný krok. Antivax kreténi bez mozku a svědomí to slovo „čestné“ klidně ignorují nebo ani neví, co znamená,“ zdůraznil Jakub Jirutka.Další popsali svou vizi k budoucím výsledkům zmíněného kroku ministerstva zdravotnictví.„Další půlroční bezčasí se blíží,“ věští Michal Szadlowski.Nechyběly ani politické úvahy, které se týkají nadcházejících podzimních parlamentních voleb.„Covidová opatření budou jedním z hlavních témat voleb. Lidem, kteří už mají covidu plné zuby, nabízí něco pouze SPD. Lidem, kteří naopak přísná opatření vítají, vychází vstříc Babiš. A opozice? Vymýšlí třetí cestu. Takhle ty volby moc dobře nedopadnou,“ uvedl Vladimír Čech.Padly komentáře i k dotyčnému čestnému prohlášení.„Jako čestné prohlášení byl alibismus. Nikdo si testy nedělal a napsal si prohlášení. Víc neřešil. Kontroly nechodí. Kde není žalobce, není soudce,“ napsal Dycky_Plzeň.„Upřímně, čestné prohlášeni v Čechách? Po týdnu v Mariánských Lázních, kde se nám místní posmívali pro respirátory v uzavřených prostorech atd. Musela jsem i kamarádovi připomenout, kde byli v únoru... Nikde nikdo nic nekontroloval, jen bagatelizoval...“ popsala Ilona Horáčková.Uživatelka Blanka Hoffmanová ironicky připomněla, že samotesty se dají pořád volně koupit.„Já ten test u sebe vždycky raději nosím a fotím si, kdy jsem si ho udělala. Tak super, že jsem včera koupila test za 120 úplně zbytečně,“ napsala s humorem Claire.Od sledujících nechyběla ani razantnější doporučení.„Zkuste se odstěhovat do Asie. Tvrdá diskriminace, ale covid tam není,“ uvedl Palo Fijalo.

