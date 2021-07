https://cz.sputniknews.com/20210723/stredni-a-vychodni-evropa-je-pro-usa-strategicky-bezvyznamna-zahradil-ke-smlouve-o-nord-streamu-2-15228947.html

Střední a východní Evropa je pro USA strategicky bezvýznamná. Zahradil ke smlouvě o Nord Streamu 2

Střední a východní Evropa je pro USA strategicky bezvýznamná. Zahradil ke smlouvě o Nord Streamu 2

Spojené státy a Německo uzavřely dohodu ohledně plynovodu Nord Stream 2. Taková novinka pochopitelně neunikla mnoha politikům, výjimkou nebyl ani český... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Zahradil sdílel článek, který pojednával o zmíněné dohodě a napsal: „Tak jasně. Střední a východní Evropa je dnes pro #USA strategicky bezvýznamná, hlavní partneři v Evropě jsou Německo a Francie, s Ruskem chce Biden klid, aby se mohl soustředit na Čínu. #EP přijme nějakou rezoluci, že s tímhle nesouhlasí a tím to skončí.“Zmiňme, že zástupkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová promluvila o některých detailech dohody mezi Washingtonem a Berlínem ohledně plynovodu Nord Stream 2.Konkrétně se má jednat o to, že Německo má usilovat o zavedení sankcí proti Kremlu ze strany EU v případě, že Rusko bude používat export energetiky jako zbraň proti evropským státům.Berlín také bude usilovat o prodloužení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu o dalších deset let, a to po skončení aktuálního kontraktu mezi Kyjevem a Moskvou v roce 2024.Ned Price, tiskový mluvčí Bílého domu, ve středu dodal, že Spojené státy během jednání s Německem ohledně plynovodu Nord Stream 2 nechtěly riskovat, že se dotknout dobrých vztahů se svými klíčovými partnery.Zmiňme, že americký prezident Joe Biden prohlásil, že zastavení dokončení stavby plynovodu Nord Stream 2 je nemožné.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

Mario Nový bezvýznamná jistě není, už jen projekt "trojmoří" je hodně strategický, nejen proti Rusku. V zásadě jde o určité přiznání toho že Rusko americké operace zarazilo a potlačilo. Celá situace by vypadala úplně jinak kdyby se podařilo dokonat chystaný převrat v Minsku. 0

