https://cz.sputniknews.com/20210723/v-chorvatsku-budou-zavedena-nova-opatreni-kvuli-covidu-pro-ceske-turisty-ale-prisla-i-dobra-zprava-15238821.html

V Chorvatsku budou zavedena nová opatření kvůli covidu. Pro české turisty ale přišla i dobrá zpráva

V Chorvatsku budou zavedena nová opatření kvůli covidu. Pro české turisty ale přišla i dobrá zpráva

Chorvatský premiér Andrej Plenković ve čtvrtek na zasedání vlády oznámil plány na zavedení dalších omezení na pobřeží země s cílem omezit šíření koronaviru... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T12:51+0200

2021-07-23T12:51+0200

2021-07-23T12:51+0200

svět

koronavirus

zpřísnění

opatření

cestování

chorvatsko

nemoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/593/24/5932484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_622710feef56d5b3f4ee6e6a2d85a96b.jpg

„Po opravdu dobrých devíti týdnech jsme v posledních třech týdnech zaznamenali pokles (počtu nových infekcí) a nyní máme nárůst,“ upozornil Plenković. „Vzhledem k turistické sezóně musíme být obezřetní. Je pozoruhodné, že největší počet případů (covidu-19) pochází ze čtyř žup Dalmácie, které jsou turistickými destinacemi, takže v této části Chorvatska se zavede další opatření k omezení šíření epidemie, snížení dynamiky nákazy a zajištění (podmínek) pro zachování turistické sezóny.“Šéf chorvatského kabinetu ministrů neupřesnil, o jaká opatření se bude jednat. Avšak není vyloučeno zavedení omezení přístupu do restaurací a kaváren, pořádání veřejných akcí, pouštění pouze osob, které mají doklad o očkování, zpřísnění podmínek dodržování rozestupů.Jak uvedla agentura Hina, kvůli zhoršení epidemické situace v Británii, Rusku a na Kypru budou muset lidé z těchto zemí při vstupu do Chorvatska předložit negativní test na covid-19, a to bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo ne. Při organizací akcí, kde bude 50 až 1000 lidí budou nově dohlížet místní epidemické krizové štáby. Účastníkům bude vstup povolen jen s evropským covidovým pasem.Pro české turisty, kteří míří do Chorvatska, ale přinesl ministr zahraničí Jakub Kulhánek dobrou zprávu. Chorvaté prodloužili platnost očkování po druhé dávce. „Dobrá zpráva pro naše turisty mířící do Chorvatska. I díky naší iniciativě Chorvaté prodloužili dobu platnosti očkování ze 7 na 9 měsíců po druhé dávce. Češi naočkovaní mezi prvními na začátku roku tak budou moci nadále cestovat do Chorvatska s očkovacím certifikátem,“ uvedl.První případ nákazy koronavirem v Chorvatsku byl potvrzen 25. února loňského roku. V zemi bylo zaznamenáno více než 362 000 případů, přibližně 353 000 nakažených se uzdravilo, 8 245 obyvatel zemřelo v důsledku komplikací a více než 2,23 milionu lidí bylo otestováno.Tvrdší opatření v NěmeckuV Německu se již dají zahájit přípravy tvrdších opatření na ochranu před covidem kvůli růstu počtu nemocných, prohlásila kancléřka SRN Angela Merkelová na každoroční velké tiskové konferenci, která je letos již šestnáctá.„Již des můžeme, a některé země již schválily usnesení, na což chci poukázat, že již dnes můžeme ovlivnit růst počtu onemocnění zavedením dodatečných opatření. Opakuji, může to dopadnout tak, že zdravotnický systém bude přetížen,“ řekla kancléřka a dodala, že v Německu mají znovu „exponenciální“ nárůst onemocnění koronavirem a že jde o variantu delta.Merkelová nevyloučila, že dané téma může být nastoleno na konferenci s regionálními premiéry, jež se má konat kvůli záplavám na západě a jihozápadě země. Konkrétní datum schůzky nebylo zatím uvedeno.Počet případů onemocnění covidem-19 v Německu v posledních dnech stoupl, roste „výbušným“ tempem, řekla Merkelová. Poznamenala, že to vyžaduje další dodržování bezpečnostních opatření (nošení roušek, dodržování rozestupů, regulaci testování). Vyzvala občany k aktivnějšímu očkování proti covidu-19 a řekla, že čím víc bude naočkovaných občanů, tím víc svobod budou mít všichni obyvatelé země. Měla na mysli nezavedení dodatečných restrikcí.

https://cz.sputniknews.com/20210722/merkelova-v-nemecku-muzeme-zavest-tvrdsi-opatreni-proti-covidu-kvuli-narustu-pripadu-nakazy-15229179.html

chorvatsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, zpřísnění, opatření, cestování, chorvatsko, nemoc