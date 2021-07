https://cz.sputniknews.com/20210723/v-usa-oznacili-rusky-protivzdusny-system-s-500-za-velmi-vaznou-hrozbu-pro-nato-15240296.html

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za velmi vážnou hrozbu pro NATO

Nejmodernější protivzdušný systém na světě S-500 ruské výroby je velkou výzvou pro NATO. O tom píše dopisovatel Caleb Larson pro portál 19FortyFive. 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Nový ruský protivzdušný systém může zneškodňovat celé spektrum současných i perspektivních vzdušných prostředků útoku nepřítele v jakékoli výšce a rychlosti. Stejně jako S-400 je nový systém schopen ničit letouny i balistické střely.S-500 používá různé typy raket, což umožňuje různě reagovat na hrozby a cíle. Kromě toho je systém chráněn před prostředky radioelektronického boje, více než ostatní předchůdci, stojí v článku amerického portálu.„V každém případě je S-500 mnohem výkonnější prostředek protivzdušné obrany ve srovnání s S-400. Pokud je to pravda, tak schopnost této zbraně zasahovat hypersonické rakety se stane novou velkou výzvou pro NATO,“ zdůraznil Larson s tím, že S-500 „nemá ve světě žádné analogie“.Nový ruský protivzdušný systém S-500 byl vyvinut společností Almaz-Antej. Jeho hlavním cílem je likvidovat balistické rakety a další aerodynamické cíle. Podle slov Vladimira Putina se zkoušky nového systému blíží ke konci.Nové zbraněRuský systém S-500 není jedinou novou zbraní, na níž země pracuje. Na právě probíhajícím leteckém salonu MAKS, jež se koná v Žukovském u Moskvy, před několika dny byla prezentována nová stíhačka s názvem Checkmate. Jejím vývojářem je slavná společnost Suchoj, která má na svědomí nový stroj páté generace Su-57.Jak sdělil při prezentaci generální ředitel Sjednocené letecké korporace Jurij Sljusar, představený vzorek není model, vzlétne do vzduchu v roce 2023. Statické testování stroje skončí za necelý rok.„Projekt je rekordní i z hlediska načasování - projekt je starý jen něco málo přes rok a jen díky používání, my o tom hodně mluvíme, ale tentokrát je to opravdu tak, superpočítačové simulace, digitální metody a v budoucnu virtuálního testování bude možné vyrobit letadla za tak krátkou dobu“, dodal generální ředitel.Výběr názvu letadla vysvětlil generální ředitel společnosti Rostech Sergej Čemezov: „Filozofie projektu se odráží v názvu stroje: Checkmate znamená v překladu z angličtiny „šach a mat“. Pomocí šachové terminologie je LTS lehký „kůň“, lehký a obratný, schopný provádět neočekávané pohyby a rozhodovat o průběhu hry.“

