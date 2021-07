https://cz.sputniknews.com/20210723/vedci-poprve-nahledli-do-hlubin-marsu-a-zjistili-tloustku-jeho-kury-15237917.html

Vědci poprvé nahlédli do hlubin Marsu a zjistili tloušťku jeho kůry

Vědci poprvé nahlédli do hlubin Marsu a zjistili tloušťku jeho kůry

Měření vykonaná pomocí seizmometru přistávacího modulu NASA InSight, který funguje na povrchu Marsu, umožnila poprvé nahlédnout do nitra rudé planety a získat... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-23T13:29+0200

2021-07-23T13:29+0200

2021-07-23T13:29+0200

astronomové

vědci

vesmír

věda a technologie

mars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/856/78/8567830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b0a470da8dbce76b67217ec783a25ac.png

Mise NASA InSight má za účel zkoumání vnitřní struktury a složení Marsu. Přistávací modul přistál na jeho povrchu 26. listopadu roku 2018 a 19. prosince instaloval za pomoci mechanické ruky seizmometr SEIS ve vzdálenosti 1,6 metru od přistávací platformy. V průběhu dvou let registroval seizmometr podzemní otřesy v hlubinách planety a podle odrážených vln nyní vědci rekonstruovali vnitřní strukturu Marsu. Poprvé pomocí přímých pozorování změřili vědci v absolutních jednotkách tloušťku vnitřních vrstev jiné planety. Dříve už byly pomocí gravimetrického měření z oběžné dráhy ohodnoceny poměrné rozdíly v síle kůry v různých částech Marsu, a proto nyní stačil jeden nezávislý bod pro měření na povrchu, aby byla kalibrována tloušťka kůry po celé planetě.„Seizmologie může nyní měřit kontrasty rychlostí. Jsou to rozdíly v rychlosti šíření seizmických vln v různých materiálech,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk slova vedoucí výzkumu geofyzičky Brigitte Knapmeyerové-Endrunové z geologického a mineralogického ústavu Kolínské univerzity. „To se velmi podobá optice – můžeme pozorovat takové jevy, jako je odraz a lom. Kůra a plášť se skládají z různých hornin se značným skokem rychlosti mezi nimi. Podle těchto skoků můžeme velmi přesně zjistit strukturu hlubin,“ dodala.Údaje ukazují, že v místě přistání InSightu činí tloušťka kůry asi osm kilometrů, pod ní je další vrstva do hloubky asi dvaceti kilometrů.„Možná, že pod touto vrstvou už začíná plášť, což poukazuje na podivuhodně tenkou kůru, dokonce ve srovnání s kontinentální kůrou na Zemi. Například u Kolína nad Rýnem činí tloušťka zemské kůry asi třicet kilometrů,“ vysvětluje Knapmeyerová-Endrunová. „Je ale možné, že na Marsu existuje třetí vrstva kůry, a v tomto případě činí tloušťka marsovské kůry v místě přistání kolem 39 kilometrů. To se lépe shoduje s předchozími závěry, signál z této úrovně je však zanedbatelný,“ uvedla odbornice.Údaje získané pozorováním umožnily rovněž zhodnotit hustotu různých vrstev marsovské kůry.„Můžeme vyloučit možnost toho, že se celá kůra skládá ze stejného materiálu, který známe z povrchových měření a z marsovských meteoritů. Výsledky předpokládají, že se vrchní vrstva skládá z nečekaně pórovité horniny. Kromě toho mohou v hloubce existovat také jiné typy hornin odlišné od čedičů, které vidíme na povrchu,“ podotýká vědkyně.Tloušťka horní vrstvy Marsu je ukazatel velmi důležitý pro pochopení historie rudé planety, protože kůra vznikla v raném stádiu formování planety ze zbytků roztaveného pláště. Takže údaje o její nynější struktuře poskytují informace o evoluci Marsu.

https://cz.sputniknews.com/20210604/astronomove-rozlustili-tajemstvi-vzniku-oortova-oblaku-14722211.html

https://cz.sputniknews.com/20210628/astronomove-ziskali-nevidany-snimek-oblasti-aktivniho-vzniku-hvezd-ve-vesmiru-14976806.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astronomové, vědci, vesmír, mars