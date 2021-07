Verešová i nadále těší své fanoušky vzrušujícími fotografiemi, tentokrát v úsporných bikinách

https://cz.sputniknews.com/20210723/veresova-i-nadale-tesi-sve-fanousky-vzrusujicimi-fotografiemi-tentokrat-v-uspornych-bikinach-15244595.html

Druhý letní měsíc se chýlí ke konci, ale téměř řecká bohyně Andrea Verešová zřejmě vůbec nepřemýšlí o tom, že by přestala zveřejňovat žhavé fotky v plavkách... 23.07.2021, Sputnik Česká republika

Včera zveřejnila video z bazénu s okvětními lístky růží, dnes pak neuvěřitelně sexy fotku v miniaturních bikinách, čímž dodržela tu nejlepší tradici na svém účtu na Instagramu.„Čas je nejcennější věcí na světě: čas přemýšlet, čas jednat, čas prodloužit naše vztahy, čas stát se lepšími a nezávislejšími lidmi. Ale čas na dovolenou je vždy mou prioritou. A co vy?” napsala v příspěvku k videu modelka.Na záběrech sestupuje do vody zdobené šarlatovými okvětními lístky růží na pozadí řeckého západu slunce neuvěřitelné krásy.O několik hodin později opět potěšila fanoušky. Na poslední fotce bývalá Miss Slovensko, která oslavila minulý měsíc své 41. narozeniny, leží na okraji bazénu v miniaturních bílých bikinách a předvádí svou úžasnou postavu.Fanoušci se však v komentářích rozdělili: někteří obdivovali božskou krásu a někdo kritizoval nadměrnou promiskuitu a používání Photoshopu a filtrů.„Božská Andrea,“ napsala slovenská herečka Karin Haydu.Uživatel jaroslav.bartek.56 nezůstal stranou: „Opět neuvěřitelné, fantastické, bombastická fotografie. Naše sexy bohyně.“„Můj bože, to je nádherná žena!!! Absolutně nejkrásnější žena na světě!!!“ okomentovala 6halada64.Sledující denulka_ měla jiné mínění: „Fakt nechápu, proč tak krásná ženská má vůbec zapotřebí prznit si každou fotku FaceAppem nebo jinýma filtrama,“„Zbytečně FaceApp .... nepotřebuješ,“ podpořila ji edittedita.Připomeňme, že cestu na řecký ostrov Santorini dostala tato slovenská kráska od svého manžela k narozeninám. Během cesty Verešová nejen odpočívá, ale i aktivně natáčí reklamní kampaň pro svou značku Aver.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

