Vítová z TV Novy porodila chlapečka a již odhalila jméno

„Ráda bych vám někoho představila. Matěj,“ napsala v příspěvku maminka.Ještě před pár dny na Instagramu psala, že se těší, až „odloží“ tohle bříško. A teď bylo jejímu přání vyhověno.Moderátorka oznámila těhotenství už v březnu. S diváky TV Nova se nakonec rozloučila v osmém měsíci, kdy se rozhodla odejít na mateřskou.Jak informuje portál Super.cz, Iveta syna pravděpodobně porodila císařským řezem. „Bohužel, miminko není otočené a už není čas. Vypadá to, že rodit přirozeně nebudu, což jsem si moc přála," citoval jí dříve server.Moderátorka prozradila, že by se na televizní obrazovku ráda vrátila dřív než během první mateřské.Druhé miminko si Iveta Vítová vždy přála. „Původně jsem plánovala mít děti hned po sobě - se mi to trochu rozleželo…“ usmívala se moderátorka.Iveta Vítová a její manžel Jaroslav Vít letos oslaví desáté výročí svatby. Mají spolu sedmiletou dceru Anetu a podnikatel má ještě šestnáctiletého Adama.Iveta (Lutovská) Vítová je česká modelka, Česká Miss 2009 a moderátorka. V roce 2007 získala také titul Miss Model of the World v Číně. V 58. ročníku Miss Universe na Bahamách obsadila Vítová osmé místo.Teď si ji diváci oblíbili hlavně jako moderátorku Televizních novin na Nově. Sama za sebe ale říká, že je především hrdá máma.

