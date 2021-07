Základna odpůrců očkování slábne. Vakcínu proti covidu nechce 23 procent lidí

https://cz.sputniknews.com/20210723/zakladna-odpurcu-ockovani-slabne-vakcinu-proti-covidu-nechce-23-procent-lidi-15244878.html

Co se týče čísel, pak těch, kteří vakcínu odmítají, postupně ubývá. V únoru vakcínu totiž nechtělo 33 procent lidí, v dubnu 26 procent a z tohoto posledního šetření vyplývá, že se očkovat nenechá 23 procent lidí.Lidé, kteří očkování odmítají, uváděli jako nejčastější důvod nedůvěru k očkování jako takovému. Mezi další důvody uváděli, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle, tudíž chybí testování, bojí se i vedlejších účinků nebo dlouhodobých následků.Celkem 14 procent lidí odmítá očkování ve věku nad 60 let, dvě procenta nejsou rozhodnuta. Co se týče věkové skupiny 45 až 59, pak v té odmítá vakcínu 26 procent lidí a váhá 6 procent. Ve skupině 30 až 44 let se nechce nechat očkovat 25 procent lidí a osm procent se nerozhodlo. Mezi dvacátníky odmítá očkování čtvrtina respondentů a desetina není rozhodnuta. V té nejmladší generaci nemají zájem o očkování tři z deseti, čtvrtina pak neví, jestli se očkovat nechá.Důvody pro očkováníPokud se podíváme na druhou skupinu osob, tedy těch, kteří se naočkovat naopak chtějí, nebo už jsou, pak ti uvádí jako nejčastější důvod rozhodnutí fakt, že chtějí být zdraví, ochránit se před nemoci a také, že chtějí zamezit závažnému průběhu nemoci. Rozhodně se chce nechat naočkovat 19 procent lidí a spíše pak 16 procent. Z průzkumu taktéž vyplývá, že mezi lidmi, kteří se rozhodně chtějí nechat naočkovat či už jsou naočkováni, je více dotázaných s vysokoškolským vzděláním.Za zmínku stojí, že v první polovině června souhlasilo 69 procent lidí s tím, že by mělo být antigenní testování hrazeno pro všechny každé tři dny. 57 procent lidí si myslí, že vstup na hromadné akce by měl být povolen pouze lidem, kteří jsou naočkovaní nebo otestovaní. Co se cestování týče, k naprostému uvolnění se lidé staví spíše odmítavě, pro volné cestování se vyjádřilo 29 procent dotázaných, proti vystoupilo 64 procent.Průzkum byl proveden mezi 29. květnem a 13. červnem. Účastnilo se ho 957 respondentů starších 15 let.Co se týče situace s covidem v Česku, pak za čtvrtek přibylo v zemi 197 potvrzených případů koronaviru. Jedná se o 29 nakažených méně než v minulém týdnu. Reprodukční číslo je nejnižší od konce června, zastavilo se na hodnotě 0,93.

