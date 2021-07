„Budeš mi moc chybět Františku,“ vzkázala Lucie Bílá zpěváku Nedvědovi

https://cz.sputniknews.com/20210724/budes-mi-moc-chybet-frantisku-vzkazala-lucie-bila-zpevaku-nedvedovi-15250016.html

Na parte bylo uvedeno, že obřad měl začít v 11 hodin. Někteří hosté ale byli překvapeni, když se krátce před jedenáctou otevřely dveře krematoria a nejbližší rodina zpěváka již seděla uvnitř. Vznikl tak dojem, že rodina měla soukromý obřad. Naznačili to i někteří členové rodiny.„Obřad pro rodinu a nejbližší bude probíhat přibližně hodinu. Následně bude síň otevřena pro veřejnost,“ uvedl syn Vojtěch. Poslední rozloučení pak začalo v 11 hodin, jak bylo uvedeno, a mohli se ho účastnit všichni přítomní.Mnoho otázek vznikalo také ohledně účasti Františkova bratra Jana. Dlouhá léta mezi nimi totiž panoval rozkol, ačkoliv se nedávno usmířili během oslav Františkovy zlaté svatby. Bratr však na pohřbu nakonec nechyběl a usedl hned v první řadě.Třeba dodat, že pohřeb svého bratra těžce nesl. Nakonec to Jan už nevydržel a nejbližší ho musela vyvést z krematoria zadem přes dvůr a usadit ho do auta, kde se Jan definitivně zhroutil. Silným emocím se během pohřbu neubránila ani Františkova sestra Lída, která během pohřbu seděla hned vedle Jana. Nesměla chybět také manželka Františka, která strávila s Františkem v manželství 50 let, během kterých vychovali dvě děti a těšili se už i z vnoučat.Ačkoliv byl František Nedvěd velice známou osobností a jeho smrt otřásla českou hudební scénou, na pohřeb se moc velké množství celebrit nedostavilo. Na pohřbu byli přítomni například komik Milan Pitkin, hudební skladatel Jiří Vondráček, otec zpěvačky Lucie Vondráčkové a bratr Heleny Vondráčkové. Na pohřbu však bylo velké množství lidí.Nehledě na to, že na obřad nepřišlo množství celebrit, reakce množství z nich se objevily na sociálních sítích.Mezi nimi byla i česká pěvecká legenda Lucie Bílá. Ta na svém instagramovém účtu nechala vzkaz: Budeš mi moc chybět Františku…,“ a přidala zlomené srdíčko.Nesměly chybět ani úryvky videí a fotografie ze společných vystoupení a hudebním doprovodem jejich písně – Svítání.To, že jim bude chybět tento legendární zpěvák, uvedlo i množství sledujících. Díky jeho hudbě si ho však budou pamatovat.„Taky mi bude chybět. Byl to skvělý muzikant,“ připojila se další.Další poznamenali, že odešla další hudební legenda.„Bohužel další legenda odešla,“ napsala jedna z uživatelek.Mnozí Lucii Bílé poděkovali za připomenutí jejich společné písně.„Krásná vzpomínka, krásná písnička,“ připojila se další.Další uvedli, že takový lidé, jako byl František Nedvěd, by měli žít věčně.Smrt Františka NedvědaMinulou neděli večer zemřel folkový písničkář František Nedvěd, na Facebooku o úmrtí informoval syn Vojta Nedvěd. Zpěvák léta bojoval s rakovinou a v předchozích dnech byl kvůli zhoršení stavu převezen do nemocnice.František ve své kariéře vystupoval hlavně sám, ačkoliv s bratrem Janem tvořil úspěšné sourozenecké duo, v roce 1996 dokonce vyprodali stadion Strahov v Praze, kam na jejich koncert přišlo asi 60 tisíc lidí.František Nedvěd se narodil 19. září 1947, v roce 1997 se cesty bratrů rozešli a František vystupoval sám nebo s jinými skupinami. V roce 2011 se oba bratři opět spojili a nahráli album Souhvězdí jisker. Od roku 2013 František opět vystupoval samostatně nebo s kapelou Tiebreak, občas také se synem Vojtou.

