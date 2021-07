https://cz.sputniknews.com/20210724/cesko-odeslalo-litve-pomoc-kvuli-naporu-migrantu-na-beloruske-hranici-15251808.html

Česko odeslalo Litvě pomoc kvůli náporu migrantů na běloruské hranici

Členské státy Evropské unie odeslaly humanitární pomoc Litvě, která čelí náporu migrantů ze Středního východu a Afriky, přicházejících ze sousedního Běloruska... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Český ministr zahraničí prostřednictvím sociálních sítí informoval, že do Litvy již dorazil konvoj českých hasičů s pomocí pro záchytný tábor na hranicích Litvy a Běloruska.Zmiňme, že kromě České republiky poskytlo humanitární pomoc Litvě 12 členských zemí Evropské unie. Eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič uvedl, že v případě potřeby se může tato pomoc ještě rozšířit.Nabídka pomoci ze strany ČRZmiňme, že český ministr zahraničí se k ochotě pomoci Litvě vyjádřil již 15. července, kdy prostřednictvím sociální sítě reagoval na podobný návrh ze strany ministra vnitra Jana Hamáčka.Ministr vnitra Jan Hamáček zveřejnil na Twitteru status, ve kterém píše, že na radě ministrů vnitra EU společně s Dánskem, Nizozemím a Rakouskem jednoznačně podpořili Litvu. Ta podle jeho slov čelí „organizovanému pokusu běloruského diktátora Lukašenka vysílat přes její území do EU ilegální migranty“.Na tento status zareagoval i ministr zahraničí Jakub Kulhánek. „Jsme připraveni pomoci Litvě čelící v současné době hanebnému nátlaku ze strany Lukašenkova režimu, který zneužívá nelegální migraci,“ napsal.Zmiňme, že Litva poslední dobu čelí zvýšenému náporu migrantů na hranicích s Běloruskem. Podle posledních údajů od začátku letošního roku na hranicích s Běloruskem zadrželi více než 2,4 tisíc nelegálních migrantů, což je třicetkrát více, než tomu bylo v roce 2020.Kromě toho běloruský prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že Bělorusko již nebude více zadržovat proud nelegálních migrantů mířících v členské země EU. Lukašenko tak učinil na pozadí sankcí, které vůči němu uvalil Západ.

STEV.SEAGAL

Kdyby Lukašenko přijal západní vakcíny za miliardu euro, tak by EU vůbec neprobírala exodus z Běloruska do Litvy a dělala by mrtvého brouka jak to dělá s Tureckem kde policie tvrdě zasáhla proti barevnému pochodu gayu a leseb LGBT a proti tomu nevystoupila ani jedna země EU a ani NATO !!! Je to ubohost a dvojí metr EU, NATO a prokletého Západu !!!

