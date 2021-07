https://cz.sputniknews.com/20210724/cesky-floyd-z-teplic-byl-pohrben-obrad-probehl-s-otevrenou-rakvi-15249294.html

Český „Floyd z Teplic“ byl pohřben. Obřad proběhl s otevřenou rakví

V sobotu se v Teplicích konalo posledních rozloučení se Stanislavem Tomášem, jemuž se začalo říkat „Floyd z Teplic". Půlhodinový obřad proběhl s otevřenou...

Obřad i následné odvezení rakve pohřební službou na hřbitov proběhlo v poklidu. „Měl to hezký, všem vám děkuju. Já jsem se jenom bála, že nebudu mít peníze na důstojný pohřeb,“ citují média sestru Simonu Tomášovou. Zemřelý byl uložen na hřbitově v Řetenicích.Poslední rozloučení se konalo v Teplicích v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. Obřad trval okolo půl hodiny. Následně se smuteční hosté přesunuli na hřbitov auty, ačkoli byl původně naplánován průvod.Na zorganizování pohřbu přispěli drobní dárci společně s několika neziskovými organizacemi, včetně zahraničních.Původně bylo provedení pohřbu plánováno ve velkolepém stylu. Měl být proveden pochod městem, kdy zemřelý měl ležet v rakvi za 70 tisíc korun v kočáře taženým koňmi za doprovodu živé hudby.„Pohřeb je otevřený veřejnosti, jeho součástí bude katolická bohoslužba. Rodina zve k účasti a uctění památky zemřelého,“ uvedla sestra zemřelého na sociálních sítích organizace Romea.Humbuk okolo úmrtíRodina Stanislava Tomáše, který zemřel 19. června v Teplicích krátce po zásahu policistů, podala na Policii ČR trestní oznámení. Právník Maroš Matiaško, kterého rodině zajistily neziskové organizace z ČR, činil i další právní úkony týkající se celého případu.„Dokud nebudou policejní vyšetřovací orgány plně nezávislé, Romové se nedočkají spravedlnosti a policisté nebudou čelit důsledkům za diskriminační jednání. Do té doby bude ERRC pokračovat ve všech právních krocích, které jsou v našich silách, abychom dosáhli spravedlnosti,“ uvedl předseda ERRC Đorđe Jovanović z Evropského centra pro práva Romů (ERRC).K incidentu v Teplicích došlo v sobotu 19. června odpoledne. Zpravodajský server Romea.cz pak napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma po zásahu policie. Celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel.Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, uvedl už dříve policejní mluvčí. Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství také již dříve řekli, že donucovací prostředky, které policisté použili při zákroku, odpovídaly intenzitě útoku. Později česká média přišla s informacemi o tom, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebude zahajovat úkony trestního řízení vůči policistům z Teplic. Jak uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, inspekce nespatřila v jednání příslušníků policie trestný čin.Na straně policistů kromě policejního prezidenta Jana Švejdara vystoupili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

