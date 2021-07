https://cz.sputniknews.com/20210724/evropsky-system-ochrany-hranic-nefunguje-rakousko-posiluje-hranice-kvuli-prilivu-migrantu-15252457.html

„Evropský systém ochrany hranic nefunguje." Rakousko posiluje hranice kvůli přílivu migrantů

„Evropský systém ochrany hranic nefunguje." Rakousko posiluje hranice kvůli přílivu migrantů

Rakousko vyšle na hranice asi 400 vojáků kvůli přílivu nelegálních migrantů, informuje televizní kanál ORF s odkazem na projev šéfa rakouského ministerstva... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Zejména ministr řekl, že politika udělování azylu migrantům v Evropské unii selhala a Rakousko potřebuje posílit své hranice, neboť evropský systém ochrany hranic nefunguje, poznamenává televizní kanál.„Vzhledem k rostoucímu počtu nezákonných pokusů (překročit hranice)... je nutné výrazně posílit síly na hranicích se Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem," zdůraznila také rakouská ministryně obrany Claudia Tannerová.Až 2000 záložníků je připraveno k nasazení na hranicích. Podle Tannerové k oznámenému zvýšení již došlo: zejména v sobotu již nařídila, aby se jednotky z 25. praporu Jäger z Klagenfurtu přesunuly k hranicím.Podle Nehammera je zejména hranice s Maďarskem nejvytíženějším místem pro nelegální překračování hranic. V této souvislosti Nehammer hovořil o výrazném nárůstu počtu azylantů. Za ten rok již bylo zadrženo 15 768 lidí – v minulém roce 21 700.Ministr vnitra také ostře kritizoval Evropskou komisi a označil evropský azylový systém za neudržitelný.Podle Nehammera je Rakousko jednou ze zemí s nejtěžší migrační zátěží v Evropské unii, ale „nedostávají žádnou podporu od Komise EU, která diskutuje o rozdělování uprchlíků". Proto podle něho mají velký význam i ozbrojené síly. Dodal také, že systém musí být nyní „radikálně" přestavěn.Ministr vnitra vyzval k urychlenému azylovému řízení, zvýšení bezpečnosti vnějších hranic a repatriaci. „Návrat je tajemstvím, protože je důležitým signálem zemím, odkud migranti pocházejí: Nemá smysl cpát do chřtánu 5000 dolarů organizovanému zločinu." Poznamenal také, že po příkladu dohody mezi EU a Tureckem by EU měla uzavřít dohody s různými zeměmi, aby se uprchlíci již do Evropy nedostávali.

❌➗➖➕ Brusel sankcuje Maďarsko a Maďarsko asi sankcuje Brusel.. 🤩🤩👍 Německo po povodních "potřebuje" levné pracovní síly. Mnohem lepší jak Exit je když Evropa zkrachuje a jednoduše rozpadne 🇪🇺👎🤮🚾🚾 4

Vasek Kraťas VK To by mě zajímalo kudy se dostanou migranti z Běloruska do Rakouska :-) Nebo snad uvalíme sankce na někoho jiného ?? 2

