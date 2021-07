https://cz.sputniknews.com/20210724/filip-dohody-s-kabinetem-babise-nelituje-sice-ztratili-cast-volicu-ale-hodne-toho-prosadili-tvrdi-15247038.html

Filip dohody s kabinetem Babiše nelituje. Sice ztratili část voličů, ale hodně toho prosadili, tvrdí

Filip dohody s kabinetem Babiše nelituje. Sice ztratili část voličů, ale hodně toho prosadili, tvrdí

Hostem pravidelného pořadu vysílaného na CNN Prima News 360° byl předseda KSČM Vojtěch Filip. V pořadu se vyjádřil k toleranční dohodě s Babišovou vládou... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

První kabinet Babišovy vlády vládl v Česku bez důvěry skoro půl roku. Nakonec však došlo k dohodě mezi předsedou vlády se sociálními demokraty a komunisty o spolupráci.Komunisté pak vládu podporovali až do dubna letošního roku, kdy toleranční smlouvu vypověděli. Nehledě na to však Babišovu vládu fakticky podpořili během červnového hlasování o nedůvěře vládě, když před hlasováním opustili sál Sněmovny.V rozhovoru pro CNN Prima News Filip uvedl, že ačkoliv toleranční dohodou s vládou Babiše KSČM ztratila část voličů, předseda hnutí i teď považuje toto rozhodnutí za správné.Zmiňme, že KSČM se v předvolebních průzkumech pohybuje na kolem hranice pěti procent pro vstup do Sněmovny. Mnozí politologové se domnívají, že ztráta určitého počtu voličů je způsobena jejich přechodem k hnutí ANO, které je umí svojí rétorikou více oslovit.

JK Pokud komunisté ztratili nějaké voliče kvůli toleranci Babišovy vlády, tak asi takoví voliči nebudou zrovna kdovíjací myslitelé. Situace totiž byla následující: KSČM ve volbách propadla a získala pouze necelých 7,8% hlasů. Zvítězilo ANO a Babiš PŘIROZENĚ utíkal jako první nabídnout spolupráci pravičákům. Ti ve své stupiditě dělali drahoty a návrh odmítli doufaje, že bez nich nedokáže složit vládu. On ale udělal to co si 30 let, kdy všichni jako jeden muž "demokraticky" bojkotovali komunisty(a potlačovali tak vůli cca 12% voličů), nikdo nedovolil. Požádal o podporu komunisty, kteří na to kývli, vypálili tím pravici rybník a získali páku na vývoj v zemi. Druhou možností bylo dělat rovněž gesta, Babiše odmítnout, nechat ho zvyšovat nabídky pravici dokud nekývne a mít tady opět 4 roky pravicového řádění ve stylu Topolánkových a Nečasových vlád. 1

