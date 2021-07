https://cz.sputniknews.com/20210724/jak-si-doma-pripravit-ledovy-caj-spolehlivy-navod-v-pouhych-nekolika-krocich-15239983.html

Jak si doma připravit ledový čaj: spolehlivý návod v pouhých několika krocích

Horké počasí si žádá ledové nápoje a mnoho z nás se obrací ke studeným verzím svých oblíbených nápojů. Ať už pijete čaj, nebo kávu, je tady možnost dát si obojí studené - dodá vám to požadovanou dávku kofeinu, aniž by to bylo na úkor chuti.Ledový čaj se vyrábí v různých příchutích a z různých druhů čaje s možností přidání ovoce, sirupů a cukru podle vlastní chuti. Mezi běžné příchutě patří citron, broskev, malina a dokonce i limetka. Pokud byste si ve Spojených státech řekli o ledový čaj, dostali byste slazený ledový čaj - tradičně s citronovou ozdobou.S rostoucí oblibou tohoto nápoje jej nabízejí už i kavárny s různými příchutěmi. Například Starbucks nabízí ledový zelený čaj, ledový ibiškový čaj, broskvový ledový čaj a citronový ledový čaj. Costa Coffee také nabízí broskvový ledový čaj a v supermarketech lze snadno zakoupit ledový čaj Lipton v lahvích s příchutí citronu, broskve a zelené máty s limetkou.Pokud se vám při všech těch slovech o ledovém čaji sbíhají sliny, nezoufejte - můžete si jej snadno připravit vlastní doma. Níže vám přinášíme několik receptů na ledový čaj, tak si vyberte ten podle své chuti a užijte si ho!Jednoduchý ledový čajNa první ledový čaj budete potřebovat 6 čajových sáčků, 2 lžíce třtinového cukru, 1 polévkovou lžíci řídkého medu plus další na podávání, 2 citrony: 1 odšťavněný, 1 nakrájený na plátky, 1 pomeranč nakrájený na plátky, natrhané lístky máty, led.Do velkého džbánu dejte čajové sáčky, cukr, med a 1,5 litru vody. Nechte 10 minut louhovat, poté vyjměte a vyhoďte čajové sáčky. Vychlaďte, dokud nebude čaj připraven k podávání. Vmíchejte citronovou šťávu, plátky citronu, plátky pomeranče a lístky máty.Džbán naplňte velkým množstvím ledu a znovu promíchejte. Vysoké sklenice naplňte ledem a přelijte ledovým čajem, poté přidejte ještě med podle chuti.Broskvový ledový čajNa tento čaj si připravte 200 g krystalového cukru, 5 zralých broskví: 4 vypeckované a nakrájené, 1 nakrájenou na plátky k podávání, 4 čajové sáčky, led.Cukr dejte do hrnce s 250 ml vody. Pomalu přiveďte k varu, aby se cukr zcela rozpustil. Přidejte nakrájené broskve a vařte, dokud nejsou měkké. Odstavte z ohně, broskve rozmačkejte vidličkou a nechte hodinu louhovat. Sirup přeceďte přes jemné síto do džbánu a ovoce rozmačkejte, aby se uvolnila všechna tekutina. Sirup vydrží v lednici asi týden.Čajové sáčky vložte do velkého žáruvzdorného džbánu a zalijte 2 litry vroucí vody. Nechte čtyři minuty louhovat a poté sáčky opatrně vyjměte. Nechte vychladnout a poté přeneste do chladničky, dokud se nevychladí. Broskvový sirup rozmíchejte v ledovém čaji s trochou ledu nebo nalijte trochu sirupu do vysokých sklenic a přidejte čaj. Doplňte dalším množstvím vody, perlivé vody nebo ledu. Při podávání přidejte plátky broskví.Jahodový ledový čajNa jahodový ledový čaj si nachystejte vroucí vodu, studenou vodu, led, čajové sáčky černého čaje, nakrájené jahody, limetku nebo citron, sladidlo nebo běžný krystalový cukr podle chuti.Čajové sáčky spařte dvěma šálky vroucí vody a nechte asi 10 minut odstát. Přidejte nakrájené jahody, šťávu z jedné limetky nebo citronu a asi čtyři lžičky cukru. Poté jahody stlačte, aby se uvolnila část šťávy. Nakonec nalijte čaj a jahody do džbánu a přidejte ledovou vodu. Míchejte, dokud se chutě nespojí. Ochutnejte a v případě potřeby přidejte další sladidlo.

