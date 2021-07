https://cz.sputniknews.com/20210724/kdyz-miris-do-nemecka-a-skoncis-na-slovensku-policiste-objevili-7-afghanskych-migrantu-15251635.html

Když míříš do Německa, a skončíš na Slovensku. Policisté objevili 7 afghánských migrantů

Když míříš do Německa, a skončíš na Slovensku. Policisté objevili 7 afghánských migrantů

Pracovníci slovenské cizinecké policie Nové Zámky předvedli sedm nelegálních migrantů, které objevili policisté během kontroly. Našli je v tureckém kamionu... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-24T19:22+0200

2021-07-24T19:22+0200

2021-07-24T19:22+0200

slovensko

migranti

afghánistán

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/182/82/1828296_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_02eab52e4a916ce4f1dabcfc125d7655.jpg

Cizinci při sobě neměli doklady totožnosti a nemohli prokázat oprávněnost svého pobytu na Slovensku. Konkrétně se jednalo a občany Afghánistánu, přičemž čtyři osoby byly dospělé a tři nezletilé. Nezletilé osoby bez doprovodu byly předány do rukou sociálních pracovníků a budou umístěny v dětském domově.Dospělí cizinci byli registrováni jako žadatelé o udělení azylu v Rumunsku, a z toho důvodu budou vráceni do země, ve které žádají o azyl.Cizinci se zmínili, že mířili do Německa a Anglie, měli za sebou už dobrodružnou cestu. Z Afghánistánu šli přes Pákistán, Írán, Turecko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, až nakonec skončili na Slovensku.Měnili také způsob přepravy. Některé úseky strastiplné pouti šli pěšky, někdy autem nebo autobusem a dokonce i vlakem. Neobešli se ani bez účasti převáděčů.Do kamionu, kde je objevili slovenští policisté, nastoupili v Rumunsku.Policisté dodávají, že všichni byli podrobeni testování na covid-19 a měli negativní výsledek.Migranti z MarokaV polovině července jsme informovali ještě o jednom úlovku slovenských policistů. Na Facebooku informovali policisté o tom, že příslušníci Finanční správy Celního úřadu Košice - Haniska při kontrole kamionu z Bosny a Hercegoviny našli v přední části návěsu tři státní příslušníky Maroka.Na oddělení je přivezla hlídka Oddělení cizinecké policie Policejního sboru Košice, kde projevili vůli požádat o azyl na území Slovenské republiky.

https://cz.sputniknews.com/20210724/pred-slovenskym-parlamentem-pokracuji-protesty-i-dnes-vchod-do-nr-sr-strezi-policie-15248220.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, afghánistán, policie