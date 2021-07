https://cz.sputniknews.com/20210724/konec-usa-americke-ministerstvo-financi-varovalo-pred-rizikem-bankrotu-15249719.html

Konec USA? Americké ministerstvo financí varovalo před rizikem bankrotu

Pokud nedojde po 31. červenci ke zvýšení horní hranice státního dluhu, USA spadnou do bankrotu s „nenapravitelnými škodami“ pro hospodářství, uvedla americká... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedla americká CNBC, ministryně financí se obrátila na předsedkyni Kongresu Nancy Pelosiovou v dopise, kde prohlásila, že již na konci měsíce ministerstvo zastaví prodej obligací, jejichž pomocí se financuje státní dluh USA. Od 2. srpna, pokud nebude na stole náležitá dohoda, ministerstvo financí bude muset přistoupit k mimořádným opatřením pro krytí povinností amerického parlamentu, varovala Yellenová. To umožní otevřít dodatečné státní účty v průběhu několika týdnů.„Časové periody, kdy mohou být používána mimořádná opatření, jsou velmi nejisté kvůli velkému množství faktorů, včetně problému prognózování plateb a příjmů vlády USA na několik měsíců dopředu,“ zdůraznila ministryně.Podle jejích slov na termíny používání mimořádných opatření mají vliv nejasnosti s platbami a příjmy na pozadí následků epidemie koronaviru.CNBC informovala, že dopis Yellenové k rukám Pelosiové je pouze formalitou, neboť se v minulosti mimořádná opatření již používala. Tentokrát ovšem není jasné, jak dlouho budou trvat kvůli stimulačním opatřením.Televize dále podtrhla, že v historii USA nikdy k bankrotu nedošlo, ale i pouhé přiblížení se k němu může způsobit chaos. V roce 2011 to například vedlo ke snížení úvěrového ratingu USA.Rating BidenaUSA se přibližují k bankrotu na pozadí padajícího ratingu amerického prezidenta Joe Bidena. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že už nemá absolutní většinu mezi stoupenci demokratů a ti, kteří se nehlásí ani k jedné ze dvou hlavních stran, ho schvalují méně než z poloviny - 48 %.Sociologové se odvolávají na údaje z průzkumu provedeného od 6. do 21. července. Výsledky průzkumu jsou založeny na telefonických průzkumech 1 007 občanů starších 18 let ve všech státech USA, s chybovostí 4 % a pravděpodobností chyby 95 %.Podle této zprávy Biden ztratil důvěru příznivců demokratů - ve druhém čtvrtletí mu důvěřovalo 90 % v porovnání s lednovými 98 %; mezi nezávislými voliči ztratil za stejné období 13 % a současná 48% důvěra je poprvé méně než poloviční. U republikánů však Biden od loňského podzimu získal - v květnu mu důvěřovalo 8 % příznivců strany a nyní 12 %, což je rovněž nárůst oproti 11 % na začátku jeho funkčního období.

Renegát Tak doufám Usákofilové (jako třeba Adonis)- že máte už "šrajtofle otevřené" a posíláte strejdovi Samovi finanční pomoc = aby jste dolar ještě na chvíli "podšprajcovali" ;)) 3

Dědouch2 Už ji zvyšovali nejednou. Nedělá jim to vrásky, ono to nějak dopadne. Ti, kteří mají vliv a moc (tedy i vinu), včas, napakovaní nemovitostmi, zlatem a podobnými komoditami vyčichnou... a ti zbylí, ať si nějak poradí... 3

