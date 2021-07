https://cz.sputniknews.com/20210724/mares-se-pochlubil-prosbou-od-michaela-jacksona-novotny-vsak-pro-reporyje-zajistil-hvezdu-driv-15250263.html

Mareš se pochlubil prosbou od „Michaela Jacksona“. Novotný však pro Řeporyje „zajistil hvězdu“ dřív

Populární zpěvák a moderátor Leoš Mareš sdílel na svém instagramovém profilu screenshot zprávy od jakoby živého Michaela Jacksona, který píše ze soukromého... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

„Ve skutečnosti nejsem mrtvý, můžete mi tak poslat 600 dolarů, abych se vrátil do USA a napsal více hudby,“ uvedl autor prosby.Mareš na to zareagoval lakonickou poznámkou s desítkou smajlíků.„Tohle je můj vítěz mezi zprávami,“ uvedl.Jenže moderátor, jak se zdá, nepřekvapil zdaleka všechny. Ozval se například starosta Řeporyjí Pavel Novotný.„Budu si moct koupit lístek i jako Zličíňák?“ ptá se uživatel s nickem pavelhornof.Jinak pod Marešovým statusem se objevila spousta dalších vtipných reakcí od sledujících. Nejednou padla zmínka o věhlasném projektu Leoše Mareše.„Chápu, chcete ho na Staré pecky!“ zareagoval Martin Selner.„Měl jsi mu poslat 2000$ aby přijel na staré pecky“ doporučil uživatel s nickem Adam.„Leoši, 600 dolarů a můžete být u toho!!! Poslal jste?“ dotazuje se Petra Marková.„Příchozí platba od Leoš Mareš,“ zažertoval Aleš Podubecký.Někteří sledující se zajímali, jestli se neozvali další zesnulé hvězdy, jako Whitney Houstonová a Elvis Presley.Michael JacksonMichael Joseph Jackson (1958 - 2009) byl americký popový zpěvák, skladatel, choreograf, tanečník, producent a mecenáš afroamerického původu. Zařadil se na třetí místo nejprodávanějších interpretů po skupině The Beatles a zpěvákovi Elvisi Presleym.Mezi jeho neznámější tvorby patří desky Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) a History (1995).Jackson se proslavil jako představitel konvenčního popu a taneční hudby, vycházející ze soulu. Vynikal se vysokým hlasem, mimořádným rytmickým cítěním a unikátními tanečními schopnostmi.Za svoji kariéru legendární hudebník získal 13 cen Grammy a 26 cen American Music Award.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka.V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

