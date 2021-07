Na Kubu odstartovaly dva obrovské ruské letouny s humanitární pomocí

https://cz.sputniknews.com/20210724/na-kubu-odstartovaly-dva-obrovske-ruske-letouny-s-humanitarni-pomoci-15250660.html

„Na základě rozhodnutí nejvyššího velitele ozbrojených sil Ruska Vladimira Putina se provádí vojenskými letadly transport humanitární pomoci Kubě. Dva letouny An-124 Ruslan Ministerstva obrany Ruska odstartovaly z letiště Čkalovskij u Moskvy směrem ke svým cílům. Letouny vojenského letectva přivezou na Kubu potraviny, individuální prostředky ochrany a více než milion lékařských masek. Celkově 88 tun materiálu,“ stojí ve zprávě.ProtestyVíce než 100 000 lidí vyšlo minulou sobotu do kubánských ulic, aby vyjádřilo podporu vládě a odsoudilo masivní protesty, které se v zemi konaly. „Více než 100 tisíc lidí se brzy ráno sjednotilo vedeno touhou chránit svou zemi před zahraničními zásahy a také otřesy vyprovokovanými na ostrově s cílem sociální exploze, která povede k politické destabilizaci národa,“ uvedlo tehdy kubánské ministerstvo zahraničí ve své zprávě na Twitteru.První hromadné protesty po mnoha letech se konaly 11. července v 10 správních celcích na Kubě. Mezi požadavky demonstrantů bylo uváděno „pořádání svobodných voleb“ a řešení sociálních problémů. Vládní stoupenci uspořádali po prezidentově výzvě vyjít do ulic vlastní pochody. Kubánské úřady uvedly, že za protesty na Kubě stojí USA. Washington tato slova odmítl a označil je za „vážný omyl“.Moskva minulý týden vyzvala Washington, aby nezasahoval do vnitřních záležitostí Kuby a aby nechal Kubánce samostatně rozhodovat o svém osudu, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.„Vyzýváme Washington, aby nakonec zaujal objektivní postoj, odhodil pokrytectví a ,dvojí metr’ v politice. Dejte Kubáncům, jejich vládě a národu, ať se samostatně zorientují v situaci a rozhodnou o svém osudu,“ stojí v prohlášení Zacharovové, které je zveřejněné na webové stránce resortu.„Od Spojených států a jejich následovníků je potřeba jen jedno – nezasahovat do záležitostí suverénního státu. A pokud Washington doopravdy trápí humanitární situace na Kubě a chce něčím pomoci obyčejným Kubáncům, tak je třeba začít od sebe – od zrušení blokády, kterou od začátku odmítalo celé světové společenství,“ dodala.

Dědouch2 Mohli jim tam nenápadně přibalit nějaké ty S 400. 2

Renegát Jo - pomoc pro Kubu je fajn = jen ten nadpis článku působil trošičku velikášsky...jsou to velká letadla (obrovská je až Mria) 0

