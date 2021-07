https://cz.sputniknews.com/20210724/o-vikendu-se-rozhodne-nebudeme-nudit-meteorologove-varuji-pred-silnymi-bourkami-a-srazkami-15248801.html

O víkendu se rozhodně nebudeme nudit. Meteorologové varují před silnými bouřkami a srážkami

O víkendu se rozhodně nebudeme nudit. Meteorologové varují před silnými bouřkami a srážkami

Už v sobotu večer se podle meteorologů bouřky objeví v jižní polovině země, v neděli a v pondělí pak udeří s ještě větší silou. Zemi zasáhnou silné bouřky... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-24T15:19+0200

2021-07-24T15:19+0200

2021-07-24T15:19+0200

česko

extrémní počasí

bouřka

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/553/43/5534338_0:77:2947:1734_1920x0_80_0_0_33e33bb7dcc4d451c96faf5dedc3fee1.jpg

Sobotní jasná obloha s teplotami mezi sedmadvaceti a jednatřiceti stupni Celsia vydrží v Česku až do večera, kdy meteorologové očekávají první nástup bouřek. Výstraha platí od deseti večer do nedělní osmé hodiny ranní pro Karlovarský i Plzeňský kraj a široký pás jižních krajů od Českých Budějovic po Zlínsko.„V sobotu později večer a v noci na neděli 25. července se na jihozápadě a jihu ČR vyskytnou ojediněle silné bouřky s úhrny kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru,“ informuje ČHMÚ.Dnes večer a v noci na neděli očekávají meteorologové zhruba 30 milimetrů srážek. Mohou se rozvodnit menší toky a očekávají se kroupy, blesky a nárazy větru.Od nedělních 15:00 do pondělních 06:00 se pak bouřky podle ČHMÚ objeví již v celém Česku a budou tak silnější. Podle předpovědi může spadnout až 50 milimetrů srážek a vítr dosáhne v nárazech rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Opět se objeví také kroupy a blesky.Lze take očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě.„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ dodává ve výstraze.Experti radí zabezpečit okna a dveře, případně skleníky a volně položené předměty venku.Výskyt silných a ojediněle i velmi silných bouřek pak meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne, předpověď ale budou ještě upřesňovat.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

extrémní počasí, bouřka, počasí, česká republika