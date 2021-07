https://cz.sputniknews.com/20210724/od-hry-o-truny-do-filmoveho-sveta-marvelu-emilia-clarkeova-se-mozna-stane-novou-superhrdinkou-15243857.html

Od Hry o trůny do filmového světa Marvelu: Emilia Clarkeová se možná stane novou superhrdinkou

Britská herečka Emilia Clarkeová oficiálně potvrdila svou účast v nové marvelovské minisérii Secret Invasion (Tajná invaze) v Tonight Show Jimmyho Fallona... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Herečka vtipkovala, že po Hře o trůny ji těžko překvapí nějaké organizační problémy, ale producentům nového marvelovského seriálu se to podařilo. Hvězda podepsala přísný příkaz mlčenlivosti, smí se podělit pouze o název projektu.„Měla jsem velký strach, protože první lidé, se kterými jsem mohla mluvit z Marvelu, byli lidé z ochranky Marvelu. Před mým domem už nějakou dobu stojí auto a hlídají, abych toho moc nenakecala,“ žertovala Emilia Clarkeová.Fallon poznamenal, že Clarkeová bude dobrá v udržování tajemství, vzhledem k jejímu zapojení do vysoce tajnůstkářského seriálu Hra o trůny. „To jsem si myslela, ale poučili mě,“ odpověděla. „A tak nevím, co mám dělat.“Není zatím jasné, jakou roli si zahraje, ale připojí se k již dříve obsazenému Samuelu L. Jacksonovi jako Nicku Furymu, Benu Mendelsohnovi jako Skrullovi jménem Talos a hvězdě filmu Jedna noc v Miami Kingsleymu Ben-Adirovi v roli padoucha. O roli se jednalo také s držitelkou Oscara Olivií Colmanovou.V komiksu Secret Invasion bylo odhaleno, že mimozemšťané se zelenou kůží měnící podobu, známí jako Skrullové, nenápadně pronikli do nejvyšších vrstev pozemské civilizace. Někteří z nich se dokonce vydávali za členy Avengers. V Marvel Cinematic Universe už byli Skrullové pro události filmu Captain Marvel mnohem benevolentnější. Naposledy jsme Nicka Furyho viděli, když si užíval dovolenou ve vesmíru, zatímco na Zemi ho zastoupil Skrull. WandaVision také viděla Skrulla, který se chystá naverbovat Monicu Rambeau (Teyonah Parrisová) pro misi ve vesmíru jako upoutávku na pokračování Captain Marvel The Marvels.V rozhovoru pro ComicBook.com zveřejněném minulý měsíc Clarkeová řekla: „Lidé, kteří dělají (Secret Invasion), jsou to, co mě posunulo přes hranici, abych to opravdu chtěla udělat. Myslím, že všichni mají srdce i hlavu na správném místě.“

