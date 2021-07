Po dostavbě Dukovan by se podle Havlíčka mohly postavit dva bloky Temelína

„Jestliže odstavíme 10.000 megawatt uhlí, tak jako naše vláda našla odvahu rozhodnout o Dukovanech a nechat připravit jízdní řád na nový jaderný blok v Dukovanech, tak příští vláda, podle mého názoru, bude muset rozhodnout, jestli se bude pokračovat v Temelínu, nebo ne. Pokud by se pokračovalo, tak ideální by to bylo tak, že v momentě, kdy se zprovozní pátý blok dukovanský, což by mělo být v druhé polovině čtyřicátých let, tak poté by se dostavěl jeden nebo dva bloky Temelína,“ uvedl Havlíček.