Počty nově nakažených v Česku klesají. Ministerstvo hodlá investovat do zkoumání dopadů pandemie

České ministerstvo zdravotnictví plánuje během příštích dvou let investovat 150 milionů a zjistit něco více o epidemii covidu-19.

Ministerstvo z tohoto důvodu podalo návrh na rozšíření Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026.Výdaje během trvání programu plánovaného na roky 2020 až 2026 by se změnit neměly, více peněz by mělo jít pouze během prvních roků na analýzu dopadu epidemie koronaviru. Projekty se budou vybírat na základě veřejné soutěže, s vyhlášením které se počítá ještě tento rok.Dokument určený pro vládu uvádí, že epidemie s sebou přinesla zásadní organizační změny, ale kromě toho otevřela množství témat v různých oblastech, jako je virologie, molekulární biologie, imunologie, epidemiologie, ale také i v oblasti klinické medicíny.Epidemie se podle návrhu podepsala na běžné klinické rutině zdravotnického personálu, který musel čelit změnám při dodržování zavedených postupů diagnostiky a léčby. Celá řada běžných vyšetření a výkonů šla stranou, aniž by byly známy důsledky takových změn pro zdraví obyvatelstva.Nový podprogram podpory zdravotnického aplikovaného výzkumu počítá s tím, že během dvou let umožní vybraným řešitelským týmům transparentně proanalyzovat dopady pandemie na české zdravotnictví ve zmíněných oblastech.Navrhovatelé předpokládají výdaje během let 2022 a 2023 ve výši 150 milionů korun. V souvislosti s tím, že financování aplikovaného výzkumu v oblasti zdravotnictví závisí na státním rozpočtu, ministerstvo jednalo s odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace o možnosti navýšení rozpočtu ministerstva zdravotnictví ve zmíněném období tak, aby nedošlo ke snížení financí pro soutěže v současných oblastech podpory. O tomto posílení bude ministerstvo jednat s Radou pro výzkum, vývoj a inovace během jednání o rozpočtu na rok 2023.Epidemická situace v České republiceZa pátek laboratoře v Česku odhalily 192 případů nákazy covidem-19, což je o 44 případu méně než minulý týden. Kromě toho okresy Jeseník a Vyškov nemají za 7 dní žádný případ.Došlo ale k mírnému zvýšení počtů hospitalizací s covidem-19 z 32 z předchozího pátku na 41.V pátek došlo ke snížení podílu potvrzených případů koronaviru na počtu testovaných u nejpočetnější kategorie prováděných testů a to preventivních a plošných. Došlo k poklesu z 0,09 procenta v porovnání s předchozím pátkem na 0,06.Poté, co nedávno na přelomu června a července opět začaly stoupat počty nových případů koronaviru, to teď vypadá tak, že se situace opět stabilizovala, jelikož v posledních šesti dnech je zaznamenán pokles nových případů ve srovnání s minulým týdnem.

Červenáček Dlouhodobý stres je jedním z největších likvidátorů zdraví i imunitního systému. Pokud se vám podaří udržovat lidi v konstantním pocitu ohrožení a úplně je vykolejíte z běžného životního stylu, budou jejich těla vytvářet obrovské množství stresových hormonů, které pomohou vyvolat chronické záněty. Chronický zánět pak spolehlivě vyčerpá obranyschopnost organismu. Když budou lidé stále unavení, podráždění a nevyspalí, tak jejich imunitní systém v podstatě řekne "seru na to, mám dost, nebudu se dál snažit" a vy máte první zářez v kapse. Neustále strašení lidí je tedy zásadní částí vašeho master plánu. K tomu jsou potřebná velká média. Nebojte, skoro kdykoli v historii bylo překvapoivě snadné je ovládnout. Stačí vládní moc a penízky. A dnes je to lehčí než kdykoli předtím, protože reální novináři v novinách už skoro nezůstali. Málokdo se vám v nich tedy bude "cukat". Stačí jen média mírně postrčit správným směrem (třeba nějakou finanční injekcí) a oni nadšeně vyvolají vizi totální zkázy. 0

