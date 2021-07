https://cz.sputniknews.com/20210724/rusko-upozornuje-na-mozne-nasledky-evropskeho-projektu-o-regulaci-uhliku-15247857.html

Rusko upozorňuje na možné následky evropského projektu o regulaci uhlíku

Rusko upozorňuje na možné následky evropského projektu o regulaci uhlíku

Odstartování projektu Evropské komise o přeshraniční regulaci uhlíku výrazně změní tradiční obchod mezi Ruskou federací a státy Evropské unie, v některých... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že Evropská komise minulý týden zveřejnila projekt přeshraniční uhlíkové regulace, na kterém se pracovalo více než rok. Cílem regulace by mělo být snížení rizika „úniku uhlíku“.Kromě jiného Evropská komise navrhla do roku 2026 postupně zavést v Evropské unii daň z dovozu určitého zboží, jejichž výroba je spojena s vysokými emisemi CO2. Do zboží, kterého by se mohla nová daň dotknout, patří například cement, hnojiva a také ocel.V pátek během schůze ministrů zemí G20 ohledně klimatu a energie v Neapoli se Rešetnikov sešel s německým ministrem ekonomiky a energetiky Petrem Altmeierem. Během schůzky Rešetnikov připomenul, že Německo je nejdůležitějším partnerem Ruska v Evropě. Přitom podle jeho slov projekt o uhlíkové regulaci, který představila Evropská komise, se sebou přináší určitá rizika pro spolupráci Ruska a Německa.Rešetnikov také uvedl, že spuštění mechanismu způsobí zdražení surovin, co se odrazí také na cenách hotových evropských produktů jak na trhu uvnitř Evropské unie, tak i za jeho hranicemi.Rešetnikov proto vyzval svého německého kolegu, aby pohleděl na návrh regulace z úhlu pohledu ekonomiky a ohodnotil všechny možné následky.

