https://cz.sputniknews.com/20210724/rusky-tenista-vysvetlil-proc-se-svlekl-v-prvnim-zapase-olympiady-15246872.html

Ruský tenista vysvětlil, proč se svlékl v prvním zápase olympiády

Ruský tenista vysvětlil, proč se svlékl v prvním zápase olympiády

Světová dvojka Daniil Medveděv se na olympijských hrách v Tokiu dostal do dalšího kola, když v úvodním zápase porazil Kazacha Alexandra Bublika se skóre 6:4... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-24T11:41+0200

2021-07-24T11:41+0200

2021-07-24T11:41+0200

svět

letní olympijské hry 2021

olympijské hry v tokiu

olympijské hry

tokio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/15245956_262:0:3903:2048_1920x0_80_0_0_cc85498801408bc6fe5165c0e0ae0ee8.jpg

Daniil začal zápas dobře, okamžitě získal brejk a pak jasně udržel své podání, nedovolil soupeři dostat se ani k brejkbolům. A za 35 minut Medveděv vyhrál první set - 6:4. Ale na začátku dalšího setu udělal Rus chyby. Bublik toho využil a vedl se skoré 3:0. V přechodové fázi se Daniil dokázal odhodlat k dalšímu boji a srovnal stav na 3: 3. Zápas dospěl do tiebreaku, v němž Medveděv od třetího mečbolu zvítězil 6:4, 7:6 (10:8).Medveděv později řekl, že se svlékl během zápasu prvního kola olympiády proti kazašskému Alexandru Bublikovi, aby se ochladil.Ve velkém vedru musel Daniil dokonce hrát s čepicí, což dělá jen zřídka. Mezi zápasy si Rus neustále přikládal na hlavu a krk sáček s ledem, chladil se speciální vzduchovou trubicí podobnou hadici od vysavače, dokonce si svlékl tričko a tenisky, aby se jeho tělo trochu ochladilo.„Byl to skvělý zápas, rozhodl jeden brejk v prvním setu, ve druhém měl každý příležitosti. V těchto podmínkách bylo těžké hrát, ale proto jsme udělali chyby. Celkově se na to dalo dívat, ale nemyslím si, že to byla zábava hrát,“ podělil se Rus.Daniil se s Alexandrem utkal již dvakrát a v obou případech Rus vyhrál - v Petrohradu 2016 a na Roland Garros 2021.Medveděv označil svého soupeře v prvním kole za „dobrého přítele“, přestože se na kurtu choval zvláštně. „Se Sašou jsme dobří přátelé, nijak si neubližujeme a neštveme se. Je to těžký soupeř, ale výhodou je, že pokud se přes něj dostanete, bude to od této chvíle snazší. Je to lepší než, když by váš první soupeř byl slabý a nedostali byste se do hry,“ uzavřel.V dalším kole se Medveděv utká se Sumitem Nagalem z Indie, který porazil Denise Istomina z Uzbekistánu.

https://cz.sputniknews.com/20210722/olympijske-hry-v-tokiu-pohled-zvenci-15234860.html

Pepe Grek veľa úspechov Daniil v ďaľších zápasoch 0

1

tokio

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letní olympijské hry 2021, olympijské hry v tokiu, olympijské hry, tokio